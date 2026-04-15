Trump faz publicação de foto gerada por IA em que aparece ao lado de Jesus Cristo. "Acho bastante bonito"

O presidente norte-americano Donald Trump republicou esta quarta-feira, 15 de abril, na rede social Truth Social uma foto, que terá sido gerada por Inteligência Artificial, na qual aparece com Jesus Cristo a abraçá-lo. "Os Lunáticos Radicais de Esquerda podem não gostar disto, mas acho bastante bonito", escreveu o líder dos Estados Unidos.Esta publicação surge dois dias depois de Trump ter apagado uma outra publicação que lhe valeram críticas severas por, alegadamente se ter comparado a Jesus Cristo, uma vez que surgia no seu lugar a curar um doente.Agora, na imagem publicada originalmente por uma outra conta (Irish for Trump) foi partilhada por Donald Trump, sendo que ele surge de olhos fechados a encostar a cabeça a Jesus, com uma bandeira dos Estados Unidos em fundo. .A publicação original tinha a legenda: "Eu nunca fui um homem muito religioso, mas não parece que, com todos os monstros satânicos, demoníacos e que sacrificam crianças a serem expostos, Deus poderá estar a jogar a carta de Trump?!"Recorde-se que, nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos tem estado num conflito aberto com o papa Leão XIII, que nasceu nos EUA e é um crítico assumido da guerra entre EUA-Israel e o Irão..“Não tenho medo da administração Trump”. Leão XIV responde a ataques do presidente dos EUA