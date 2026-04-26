Trump e Melania retirados do Jantar de Correspondentes na Casa Branca após tiroteio. Veja o vídeo

Os convidados do Jantar dos Correspondentes na Casa Branca estavam a terminar o primeiro prato quando se ouviram tiros no hotel de Washington onde decorria o evento. Os agentes dos serviços secretos apressaram-se a retirar o presidente Donald Trump do local, onde devia discursar mais tarde. O suspeito foi mais tarde identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, originário de Torrance, na Califórnia.O Wall Street Journal partilhou no YouTube o vídeo do momento em que o presidente Donald Trump e a primeira-dama, Melania, foram evacuados. .Vídeo mostra suspeito de tiroteio em Jantar dos Correspondentes na Casa Branca a correr pela segurança.Trump diz que atirador é "um louco". Presidente retirado do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca.Quem é Cole Tomas Allen, suspeito do tiroteio em Washington?