Trump e Melania retirados do Jantar de Correspondentes na Casa Branca após tiroteio. Veja o vídeo
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Internacional

Trump e Melania retirados do Jantar de Correspondentes na Casa Branca após tiroteio. Veja o vídeo

Cole Tomas Allen disparou vários tiros no hotel onde o presidente norte-americano e vários membros da sua administração participavam em gala com a imprensa internacional, em Washington.
Redação DN
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Os convidados do Jantar dos Correspondentes na Casa Branca estavam a terminar o primeiro prato quando se ouviram tiros no hotel de Washington onde decorria o evento. Os agentes dos serviços secretos apressaram-se a retirar o presidente Donald Trump do local, onde devia discursar mais tarde. O suspeito foi mais tarde identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, originário de Torrance, na Califórnia.

O Wall Street Journal partilhou no YouTube o vídeo do momento em que o presidente Donald Trump e a primeira-dama, Melania, foram evacuados.

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