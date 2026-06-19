Trump diz que tirou foto no G7 com Meloni por "pena". "Eu e a Itália nunca imploramos", respondeu a italiana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, tornaram-se esta sexta-feira, 19 de junho, um desentendimento diplomático por causa de uma fotografia que tiraram juntos a cimeira do G7, que se realizou entre segunda e quarta-feira na cidade francesa de Évian.Na versão de Trump a fotografia foi tirada porque Giorgia Meloni o fez "sentir pena", de acordo com declarações do presidente norte-americano divulgadas no programa L'Aria che tira, da estação de televisão italiana La7."Ela implorou-me para tirar uma fotografia com ela. Tive pena dela", disse Donald Trump, sublinhando que Meloni "queria mesmo" imortalizar-se ao seu lado, algo que, prosseguiu, não era obrigado a aceitar. "Mas tive pena dela", garantiu o líder dos EUA.A resposta de Meloni não se fez esperar e chegou através de um vídeo que a primeira-ministra italiana publicou nas redes sociais, em que desmente a história contada por Trump."Certas coisas merecem uma resposta imediata. As declarações de Donald Trump são totalmente inventadas. Estou, francamente, estupefacta; não sei por que razão o presidente dos Estados Unidos se comporta assim com os seus aliados; aliás, não é a primeira vez que isto acontece", afirmou Giorgia Meloni. "Só posso dizer que lamento que ele não tenha a mesma determinação com os inimigos do Ocidente, com os inimigos dos Estados Unidos, cujas lideranças, pelo contrário, trata com muito mais complacência". “Mas há uma coisa que ele tem de ter em conta: eu e a Itália nunca imploramos”, concluiu a primeira-ministra italiana. .Esta cimeira do G7 foi o primeiro encontro entre os dois líderes, que eram vistos como aliados políticos próximos - de recordar que Meloni foi o único líder europeu convidado para a tomada de posse de Trump no ano passado -, após meses de tensão entre Washington e Roma. A relação entre Trump e Meloni começou a degradar-se quando a Itália não deu autorização para que aviões norte-americanos com destino ao Médio Oriente, para os ataques ao Irão, utilizassem a Base Aérea de Sigonella, na Sicília. Paralelamente, as declarações de solidariedade de Leão XIV para com os palestinianos em Gaza e a sua oposição à guerra entre os EUA e Israel contra o Irão levaram Donald Trump a descrever o papa como “fraco e péssimo em política externa”.Declarações feitas pelo presidente dos EUA a 12 de abril e que tiveram resposta de Meloni dia seguinte, afirmando que estas eram “inaceitáveis”.A 14 de abril, em declarações ao Corriere della Sera, Trump disse estar “chocado” com o facto de Meloni “não nos querer ajudar na guerra” contra o Irão.Reações e cancelamento de visitaFalando sobre a mais recente polémica, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani classificou as palavras de Trump como "graves e ofensivas", adiantando que estas "ofendem toda a Itália". E cancelou a sua visita a Miami, nos EUA, prevista para domingo e segunda-feira, 21 e 22 de junho, onde iria estar também o seu homólogo norte-americano, Marco Rubio..Do lado da oposição, as críticas tiveram como alvo Donald Trump, mas também Giorgia Meloni. "A Itália não merece ver-se tão ostensivamente humilhada. Digo isto como cidadão italiano antes de mais, e só depois como político. É totalmente inaceitável, além disso, que um dos nossos aliados se permita falar desta forma dos nossos líderes institucionais. Espero apenas que se inicie uma reflexão para tirarmos lições do que aconteceu", afirmou nas redes sociais o líder do Movimento 5 Estrelas, Giuseppe Conte.O líder da AVS, Nicola Fratoianni, seguiu a mesma linha de discurso. "Não sei se devo preocupar-me mais com um Trump que já não tem freios - e o problema é que ele é o presidente dos Estados Unidos -, ou com a credibilidade nula de Meloni a nível internacional - e o problema é que ela é a Presidente do Conselho de Ministros do nosso país. Sinceramente, até me apetece manifestar solidariedade para com Giorgia Meloni. Se não fosse o facto de tudo isto ser o resultado das suas escolhas e da sua subordinação a Trump, como confirmam as compras de armas e de gás aos EUA, que irão pesar enormemente nos orçamentos das famílias do nosso país. Uma situação grotesca que os italianos não merecem de todo". .Trump: "Ela é uma grande primeira-ministra". Meloni: "Tenho a certeza que podemos chegar a acordo".Giorgia Meloni, cavalo de Tróia da UE ou o início da rutura europeia face a Trump?