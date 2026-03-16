Trump diz que regime iraniano foi "obliterado". Guerra no Irão "não tem nada a ver com a NATO”, diz Alemanha

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) afirmou hoje que “não há vontade” entre os Estados-membros para expandir missões navais do bloco para o Estreito de Ormuz e afirmou que a guerra no Irão “não é da Europa”.“Por agora, não há vontade em mudar o mandato da operação ‘Aspides’”, afirmou Kaja Kallas em conferência de imprensa no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 da UE, em Bruxelas.A Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança referia-se à missão naval “Aspides”, que visa proteger navios comerciais e mercantes no Mar Vermelho, e que poderia eventualmente ser mobilizada para o Estreito de Ormuz caso os 27 assim o decidissem.Kaja Kallas referiu que, na reunião, os ministros concordaram em reforçar essa missão, “porque não dispõe de muitos navios”, mas não quiseram expandir o seu mandato para o Estreito de Ormuz, optando por mantê-la no Mar Vermelho.“Embora o Estreito de Ormuz esteja no centro das atenções, o Mar Vermelho continua igualmente a ser crucial. O risco de os Houthis [rebeldes xiitas iemenitas] se envolverem é real, pelo que devemos permanecer vigilantes”, defendeu, considerando, contudo, que se mantém “uma prioridade urgente” retomar a exportação de fertilizantes, comida e energia através do Estreito de Ormuz.Questionada sobre como é que irá conseguir conciliar o facto de os Estados-membros não quererem expandir a presença naval para o Estreito de Ormuz mas defenderem a retoma das exportações nesse eixo central do tráfego marítimo, Kallas respondeu que “ninguém quer entrar ativamente nesta guerra” e o envolvimento que a UE tenciona ter é sobretudo diplomático.“Esta guerra não é da Europa”, disse.Lusa