Protestos em Nova Iorque contra o ataque lançado pela Administração Trump contra a Venezuela.
Trump diz que pôs fim a oito guerras, mas a América já atacou alvos em sete países num ano

Venezuela foi mais recente. Mas EUA intervieram na Nigéria, em defesa de cristãos, na Síria, Somália e Iraque contra o Estado Islâmico, no Irão contra o programa nuclear, e no Iémen contra os Houthis
Helena Tecedeiro
