Trump diz que pode perdoar Musk se os democratas ganharem eleições intercalares

Donald Trump admitiu esta segunda-feira, 2 de novembro, que pode perdoar Elon Musk e alguns membros da equipa do magnata para os proteger das várias investigações que os democratas planeiam iniciar caso assumam o controlo do Congresso na sequência das eleições intercalares desta terça-feira.

"Teremos de os proteger", afirmou o presidente dos Estados Unidos, quando questionado por Miranda Devine, apresentadora do podcast Pod Force One.

Trump considera as ameaças de investigação dos democratas "pura conversa", mas adiantou que, caso "precisasse", concederia perdões preventivos a Musk e outros.

"Foi o que Biden fez, deu perdões a toda a gente", prosseguiu o líder da Casa Branca, referindo-se aos perdões concedidos pelo ex-presidente Joe Biden aos membros do Comité Seletivo da Câmara que investigou o ataque ao Capitólio a 6 de janeiro.

Musk já avisou que irá lutar contra os democratas que o investigarem, uma vez que os membros do partido têm proposto uma série de investigações sobre potenciais conflitos de interesses relacionados com os seus negócios, incluindo a SpaceX e a Tesla, e os seus laços com a administração Trump.

A própria apresentadora do podcast sugeriu ainda que os democratas poderiam investigar Edward Coristine, o ex-funcionário de 19 anos do Departamento de Eficiência Governamental, conhecido na internet pela alcunha "Big Balls". Trump também não descartou a possibilidade de lhe conceder um indulto.

Refira-se que a administração Trump concedeu às empresas de Musk vários contratos adicionais durante o seu segundo mandato, o que tem suscitado dúvidas aos democratas no que concerne a tratamento preferencial.

Em causa contratos como um de 5,9 mil milhões de dólares entre a SpaceX e a Força Espacial dos EUA para ajudar a construir uma "arquitetura de lançamento espacial", um de 2,29 mil milhões de dólares para desenvolver uma "rede de dados espaciais" e um de 200 milhões de dólares entre o Pentágono e a xAI de Musk para ajudar a integrar a inteligência artificial em operações militares, entre outros.

Os democratas também levantam dúvidas sobre se Musk restringiu o acesso aos satélites Starlink na Ucrânia para ajudar Trump a pressionar o país a terminar a guerra com a Rússia, as alegações de que pressionou a Administração Federal de Aviação (FAA) a desistir de um contrato com a Verizon em favor da Starlink e os cortes no DOGE (Departamento de Eficiência Governamental), que foi liderado pelo magnata.