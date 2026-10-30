Papa pediu um boletim de voto por correio para as intercalares dos EUA

O papa Leão XIV pediu para votar por correio nas próximas eleições intercalares nos EUA no estado do Illinois, onde está registado, avançou o jornal local Chicago Sun Times.

O jornal contactou o gabinete do condado de Will, onde fica New Lenox, localidade da morada registada do pontífice católico nos EUA. Segundo a chefe de gabinete Kim Fladhammer, Robert Francis Prevost, nome legal do papa, "está na lista de indivíduos que pediram para votar por correio nestas eleições". Na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, o estado de Illinois vai escolher, entre outros cargos, o próximo governador e um senador.

Não é a primeira vez que Prevost vota nos Estados Unidos, tendo participado nas primárias republicanas de 2012, 2014 e 2016; nas primárias democratas de 2008 e 2010 e nas eleições presidenciais e intercalares de 2012, 2014, 2018 e 2024. Porém, esta seria a primeira vez enquanto papa Leão XIV, cargo que, para além de líder da Igreja Católica, também significa ser chefe de Estado do Vaticano.

À NBC News, o gabinete do condado de Will indicou que ainda não recebeu o boletim de voto de Prevost, enviado desde a cidade de Joliet, nos subúrbios de Chicago. Desde o dia em que pediu o boletim, no passado dia 3 de outubro, o papa foi sujeito a uma operação para tratar um adenocarcinoma, uma forma de cancro do pulmão.