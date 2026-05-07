Leão XIV acena à multidão desde o papamóvel durante uma das audiências gerais.
Leão XIV acena à multidão desde o papamóvel durante uma das audiências gerais.FOTO:EPA/ANGELO CARCONI
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Leão XIV: um ano do papa da “serenidade desarmante” que está a fazer ouvir a sua voz

No primeiro aniversário do pontificado, o DN foi ouvir a vaticanista Aura Miguel e o antigo jornalista Dennis Redmont para fazer um balanço. Mensagem também do cardeal Américo Aguiar, o "eleitor 97".
Susana Salvador
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