Trump diz que China concorda que Irão tem de abrir estreito de Ormuz

Donald Trump, afirmou que o Presidente chinês, Xi Jinping, concordou concordado que o Irão deve reabrir o Estreito de Ormuz, segundo a agência Reuters. Mas a China não terá dado qualquer indicação de que irá intervir para desbloquear Ormuz, por onde passa um quinto de todo o petróleo mundial. O presidente norte-americano regressou de Pequim após dois dias de conversações com Xi e disse estar a considerar levantar as sanções norte-americanas às empresas petrolíferas chinesas que compram petróleo iraniano. A China é o maior comprador de petróleo do Irão.Segundo a agência Reuters, questionado pelos jornalistas a bordo do avião Air Force One sobre se Xi Jinping assumiu algum compromisso para pressionar o Irão a abrir o estreito, Trump disse "não estou a pedir favores, porque quando se pedem favores, é preciso retribuí-los”.Xi Jinping não fez declarações sobre as conversas com o presidente norte-americano, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse, avança a Reuters, que a guerra contra o Irão era um conflito “que nunca deveria ter acontecido e que não tem razão para continuar”..Trump diz que China se comprometeu a comprar petróleo, aviões e soja aos EUA\n\n.Teerão autoriza passagem de navios chineses no estreito de Ormuz