Trump discutiu nova proposta do Irão com conselheiros de segurança nacional

O presidente dos EUA, Donald Trump, discutiu esta segunda-feira com a sua equipa de segurança nacional uma nova proposta iraniana destinada a pôr fim à guerra.A informação foi confirmada por Karoline Leavitt, secretária de Imprensa da Casa Branca, que no entanto não emitiu uma opinião sobre o conteúdo da proposta.Esta, segundo os media internacionais, prevê a reabertura do estratégico Estreito de Ormuz e a discussão do programa nuclear do Irão numa data posterior. "O que reiterarei é que as linhas vermelhas do presidente em relação ao Irão foram deixadas muito, muito claras, não apenas para o público americano, mas também para eles [os iranianos]", afirmou.Questionada sobre o acolhimento do plano por parte da administração, Leavitt evitou falar em negociações formais: "Não diria que a estão a considerar. Diria apenas que houve uma discussão esta manhã à qual não me quero antecipar, e tenho a certeza de que ouvirão o presidente falar diretamente sobre este assunto."