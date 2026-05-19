Trump dá ao Irão prazo de poucos dias para fechar acordo nuclear

O Presidente norte-americano, Donald Trump, deu esta terça-feira, 19 de maio, um ultimato ao Irão para concluir um acordo nuclear “nos próximos dias”, avisando que os Estados Unidos estão preparados para lançar um ataque militar em grande escala caso as negociações falhem.“Estou a dizer dois ou três dias. Talvez sexta-feira, sábado, domingo. Algo talvez no início da próxima semana. Um prazo limitado”, declarou Trump aos jornalistas durante uma visita ao estaleiro de construção do novo salão de baile da Casa Branca.Segundo o chefe de Estado norte-americano, Washington esteve prestes a retomar a ofensiva militar contra a República Islâmica na segunda-feira, mas decidiu adiar a operação após pedidos de vários aliados árabes do Golfo, incluindo a Arábia Saudita e o Qatar, para dar espaço a esforços diplomáticos.Trump afirmou que esteve “a uma hora” de ordenar o reinício dos ataques contra o Irão, o que teria posto fim ao cessar-fogo em vigor desde abril.“Não podemos permitir que eles obtenham uma arma nuclear. Se tivessem uma arma nuclear, destruiriam rapidamente Israel e atacariam a Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar e todo o Médio Oriente. Seria um holocausto nuclear”, considerou.Na segunda-feira, Trump anunciou que ordenou às Forças Armadas norte-americanas que se preparassem para desencadear um “ataque em grande escala” contra o Irão a qualquer momento caso o processo negocial entre em colapso.No mesmo dia, tinha comentado que havia desenvolvimentos "muito positivos" nas negociações com o Irão, sublinhando que os aliados no Médio Oriente lhe disseram que estavam "muito perto de chegar a um acordo" que impediria o Irão de adquirir armas nucleares.As negociações entre Washington e Teerão para tentar travar a guerra iniciada a 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel permanecem bloqueadas há várias semanas.O principal ponto de discórdia continua a ser o programa nuclear iraniano, com o Governo norte-americano a exigir restrições ao enriquecimento de urânio por parte de Teerão.A República Islâmica rejeitou repetidamente as condições impostas pelos Estados Unidos e apresentou na segunda-feira uma contraproposta através de mediadores paquistaneses, embora o conteúdo da proposta permaneça desconhecido.Entretanto, o bloqueio do estreito de Ormuz continua a alimentar receios de perturbações graves no comércio global de petróleo e de um agravamento da instabilidade económica internacional..Aviso aos EUA. Forças Armadas do Irão têm "dedo no gatilho" para resposta "rápida e poderosa" a nova agressão