Aviso aos EUA. Forças Armadas do Irão têm "dedo no gatilho" para resposta "rápida e poderosa" a nova agressão

O Irão advertiu esta terça-feira, 19 de maio, os Estados Unidos para não cometeram novamente um "erro de cálculo", garantindo que as Forças Armadas iranianas têm "o dedo no gatilho" para responder de forma "rápida, firme e poderosa" a qualquer nova agressão.As declarações surgem depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter adiado um ataque contra o país persa previsto para esta terça-feira."Anunciamos aos Estados Unidos e aliados que não cometam novamente um erro estratégico nem de cálculo", advertiu o comandante do quartel-general Jatam al Anbiya, o major-general Ali Abdolahi, num comunicado divulgado pela agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária do Irão.O alto responsável militar afirmou que a República Islâmica e as Forças Armadas se encontram numa posição de maior preparação militar em relação ao passado e prometeu uma resposta "rápida, decisiva, poderosa e abrangente" a qualquer nova agressão contra o país.Donald Trump afirmou na segunda-feira que adiou por "um breve período de tempo" um ataque ao Irão previsto para hoje, com o objetivo de dar margem às negociações, depois de os aliados árabes lhe terem pedido para adiar "dois ou três dias"."A Arábia Saudita, o Qatar, os Emirados Árabes Unidos e alguns outros pediram-me se poderíamos adiá-lo por dois ou três dias, um curto período, porque acreditam que estão muito perto de chegar a um acordo", declarou.Na rede social Truth Social, Trump advertiu que, apesar do adiamento, ordenou aos comandantes militares que estivessem "preparados para um ataque em grande escala contra o Irão a qualquer momento, caso não se chegue a um acordo aceitável". .Trump anuncia que adiou ataque ao Irão planeado para esta terça-feira, "a pedido dos países do Golfo". O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ismail Bagaei, afirmou, na segunda-feira, que as negociações de paz com os Estados Unidos prosseguem através da troca de propostas via Paquistão, e que Teerão entregou a resposta às últimas considerações de Washington.As negociações entre Washington e Teerão para pôr fim à guerra iniciada a 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel não avançaram desde que começaram, a 11 de abril, em Islamabade, devido a divergências, especialmente em torno do programa nuclear iraniano e da situação no estreito de Ormuz..Pingue-pongue de propostas de paz enquanto Trump suspende ataque militar