Um F-35 em reabastecimento aéreo durante a Operação Fúria Épica, no início de abril.
Um F-35 em reabastecimento aéreo durante a Operação Fúria Épica, no início de abril.FORÇA AÉREA DOS EUA
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Pingue-pongue de propostas de paz enquanto Trump suspende ataque militar

Documento enviado por Teerão, no domingo, não terá dado sinais de cedência, mas presidente norte-americano preferiu não voltar, para já, à guerra, invocando um apelo de líderes árabes.
César Avó
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