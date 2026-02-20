Família de Ghislaine Maxwell ficou “chocada” com detenção do ex-príncipe André

A família de Ghislaine Maxwell, que está a cumprir nos EUA uma pena de 20 anos de prisão por ter ajudado Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de raparigas menores, reagiu a detenção do ex-príncipe André por alegada má conduta em cargo público, que poderá estar relacionada com o criminoso sexual norte-americano, falecido em 2019. “Estamos chocados com a detenção de Andrew Mountbatten-Windsor hoje, sob a alegação de má conduta em cargo público relacionada com material dos chamados ‘Arquivos’ de Epstein”, publicaram numa conta de Facebook gerida pelos irmãos de Maxwell. “Ele tem direito à presunção de inocência e a um julgamento justo – algo que a nossa irmã Ghislaine nunca teve. Precisamos de transparência, provas e as mesmas regras para todos – não de julgamentos pelos media e por conveniência política.”De recordar que a britânica Ghislaine Maxwell é amiga de Mountbatten-Windsor desde os tempos da universidade e foi ela que o apresentou a Jeffrey Epstein em 1999. .Detenção de André. Coroa britânica mantém a agenda no dia de uma das suas maiores crises .Ghislaine Maxwell condenada a 20 anos de prisão por crimes sexuais