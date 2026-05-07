Trump considera acordo "muito possível". Irão deve responder esta quinta-feira à proposta dos EUA

A companhia aérea nacional croata Croatia Airlines cancelou cerca de 900 voos até julho devido ao aumento do preço do combustível para aviões provocado pelo bloqueio do estreito de Ormuz, no contexto da guerra no Irão.De acordo com o diretor comercial da companhia aérea estatal croata, Slaven Zabo, os cortes representam cerca de 5% dos 27.000 voos programados para esse período.O responsável anunciou ainda um aumento nos preços dos bilhetes a partir de junho devido a diversos fatores, como a procura e a elevada concorrência, os preços do combustível ou o aumento das taxas aeroportuárias.“O preço do combustível para aviões duplicou desde o início da crise e aumentou mais do que o do petróleo bruto. Os custos atuais do combustível para as companhias aéreas, incluindo a Croatia Airlines, provocarão perdas multimilionárias neste período”, afirmou o responsável da companhia aérea.Várias companhias aéreas europeias estão a tentar reduzir as perdas, suspendendo voos de curta distância e menos rentáveis.A Croatia Airlines já tinha reduzido a rede de voos em março e abril, eliminando várias rotas que ligam a Croácia a destinos como Amesterdão, Milão, Bucareste, Tirana e Skopje.Apesar dos cortes, a companhia espera manter até 100 voos diários durante a época alta, designadamente entre junho e agosto.No entanto, os preços dos bilhetes irão aumentar na sequência do recente anúncio do aeroporto de Zagreb, capital da Croácia, que aumentou as taxas em 20% a partir de junho.Lusa