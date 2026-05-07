Internacional

Trump considera acordo "muito possível". Irão deve responder esta quinta-feira à proposta dos EUA

Siga aqui os principais desenvolvimentos nesta quinta-feira (7 de maio) sobre a guerra no Médio Oriente.
Trump considera acordo "muito possível". Irão deve responder esta quinta-feira à proposta dos EUA
ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Croatia Airlines cancela 900 voos até julho devido à crise de combustível

A companhia aérea nacional croata Croatia Airlines cancelou cerca de 900 voos até julho devido ao aumento do preço do combustível para aviões provocado pelo bloqueio do estreito de Ormuz, no contexto da guerra no Irão.

De acordo com o diretor comercial da companhia aérea estatal croata, Slaven Zabo, os cortes representam cerca de 5% dos 27.000 voos programados para esse período.

O responsável anunciou ainda um aumento nos preços dos bilhetes a partir de junho devido a diversos fatores, como a procura e a elevada concorrência, os preços do combustível ou o aumento das taxas aeroportuárias.

“O preço do combustível para aviões duplicou desde o início da crise e aumentou mais do que o do petróleo bruto. Os custos atuais do combustível para as companhias aéreas, incluindo a Croatia Airlines, provocarão perdas multimilionárias neste período”, afirmou o responsável da companhia aérea.

Várias companhias aéreas europeias estão a tentar reduzir as perdas, suspendendo voos de curta distância e menos rentáveis.

A Croatia Airlines já tinha reduzido a rede de voos em março e abril, eliminando várias rotas que ligam a Croácia a destinos como Amesterdão, Milão, Bucareste, Tirana e Skopje.

Apesar dos cortes, a companhia espera manter até 100 voos diários durante a época alta, designadamente entre junho e agosto.

No entanto, os preços dos bilhetes irão aumentar na sequência do recente anúncio do aeroporto de Zagreb, capital da Croácia, que aumentou as taxas em 20% a partir de junho.

Lusa

Rubio viaja para Roma para reaproximar Washington do papa e de Meloni

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, partiu esta quarta-feira com destino a Roma com o objetivo de restabelecer as relações com o Papa Leão XIV e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Rubio, de confissão católica, chegará esta manhã à capital italiana e deslocar-se-á ao Vaticano para uma audiência com o pontífice, enquanto na sexta-feira será recebido por Meloni antes de regressar a Washington.

Leão XIV, o primeiro papa norte-americano da história e que, antes da sua eleição, há agora um ano, tinha criticado as políticas migratórias de Trump, tem mantido um desentendimento à distância com o Presidente norte-americano, Donald Trump, desta vez por causa da guerra no Irão.

No passado dia 7 de abril, o papa classificou de "inaceitável" a ameaça do presidente norte-americano de acabar com "uma civilização inteira" na guerra contra o Irão, ao que Trump respondeu, considerando-o "fraco" e "péssimo em política externa".

O inquilino da Casa Branca partilhou ainda nas redes sociais uma imagem gerada por inteligência artificial na qual se representava a si próprio como Jesus Cristo, algo que indignou parte da comunidade católica.

Uma semana depois, Leão XIV deu o assunto por encerrado, assegurando que não teme a Administração Trump nem tem interesse em debater com o presidente.

Trump voltou, no entanto, a atacar o papa esta semana, já depois da viagem de Rubio ao Vaticano ser anunciada oficialmente, acusando o pontífice de "colocar em risco muitos católicos" porque "acredita que não há problema em o Irão possuir uma arma nuclear".

Numa conferência de imprensa na terça-feira na Casa Branca, Rubio negou que a viagem a Itália fosse motivada por esse desentendimento e revelou que pretende abordar com o papa a distribuição de ajuda humanitária em Cuba, uma vez que o Vaticano tem sido, desde há anos, mediador entre Washington e Havana.

Também o vice-presidente norte-americano, JD Vance, a figura católica de maior hierarquia na Administração dos Estados Unidos, criticou o papa, afirmando que deve concentrar-se na teologia e não na política.

Tanto Marco Rubio como JD Vance reuniram-se no ano passado com Leão XIV no Vaticano, no início do seu pontificado, mas o responsável pela gestão das relações diplomáticas entre Washington e a Santa Sé é Rubio, não Vance.

O confronto com o pontífice também interferiu na relação entre a Casa Branca e Governo italiano de Meloni, considerada até agora uma das principais aliadas de Trump na Europa.

A primeira-ministra saiu em defesa do papa perante os ataques do presidente norte-americano, ao que Trump respondeu classificando a sua postura de "inaceitável".

"É ela que é inaceitável porque não se importa se o Irão tem uma arma nuclear e faria a Itália voar pelos ares em dois minutos se tivesse a possibilidade", acusou o líder republicano.

A tensão aumentou ainda mais na sequência da recusa dos países europeus em se juntarem aos Estados Unidos numa operação militar para reabrir o Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irão, pelo que Trump ameaçou reduzir as tropas norte-americanas destacadas na Itália, Espanha e Alemanha.

Meloni defendeu esta segunda-feira que não concorda com essa decisão e alegou que a Itália "sempre respeitou os seus compromissos e os acordos assinados" com os seus aliados, mesmo quando os seus interesses diretos não estavam em jogo.

Lusa

Irão deve responder esta quinta-feira à proposta de paz dos EUA

O Irão deve responder esta quinta-feira à proposta de paz dos Estados Unidos, através dos mediadores paquistaneses, segundo a CNN, tendo como base uma informação avançada por uma fonte da região.

O Irão tem estado a analisar o memorando de uma página apresentado pelos EUA, e, segundo a fonte, ambos os lados estão a avançar para um acordo que visa pôr fim à guerra, adianta a estação de televisão.

Na quarta-feira, o presidente norte-americano considerou "muito possível" um acordo de paz com o Irão, dando conta de "discussões muito positivas".

Antes, Donald Trump ameaçou o Irão com a intensificação dos bombardeamentos caso Teerão não aceite o acordo.

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Bolsas europeias sobem e petróleo cai perante possível acordo de paz no Irão

As principais bolsas europeias abriram hoje com cautela e em alta ligeira, perante um possível acordo de paz no Irão e desbloqueamento do estreito de Ormuz, que leva novamente a uma queda no preço do barril de petróleo Brent.

Cerca das 08h30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,17% para 624,28 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt avançavam 0,67% e 0,28%, bem como as Madrid e Milão que subiam 0,18% e 0,16%, respetivamente.

Londres era a exceção e descia 0,27%.

A bolsa de Lisboa invertia a tendência da abertura, com o principal índice, o PSI, a recuar 0,31% para 9.237,72 pontos, depois de ter terminado num novo máximo desde junho de 2008 em 09 de abril (9.484,93 pontos).

O euro estava em alta e subia 0,14% para 1,1765 dólares, no mercado de câmbios de Frankfurt.

A esta hora, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq apontam para ganhos de 0,35% e de 0,28%, respetivamente.

Os principais índices bolsistas dos Estados Unidos terminaram na quarta-feira em alta, o Dow Jones a avançar 1,24% e o Nasdaq 2,02%.

Depois de as bolsas terem subido mais de 2% na quarta-feira, os investidores optam esta quinta-feira por aproveitar os recentes aumentos nos preços de muitos valores para recolher benefícios.

Os Estados Unidos e o Irão estão a aproximar-se de um acordo sobre um memorando para pôr fim à guerra, informou a CNN, que cita uma fonte regional próxima das negociações.

Espera-se que o Irão responda hoje à proposta norte-americana através dos mediadores.

Neste contexto, o preço do petróleo Brent, o de referência na Europa, para entrega em julho, recua 2,95% para 98,28 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega também em julho, de referência nos EUA, baixava 2,70% para 88,77 dólares.

O gás natural para entrega a um mês no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, descia 3,08% para 42,551 euros por megawatt-hora (MWh).

Lusa

Donald Trump considera "muito possível" um acordo de paz com o Irão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou "muito possível" um acordo de paz com o Irão, o que provocou uma queda do preço do petróleo e uma subida acentuada das bolsas.

"Tivemos discussões muito positivas nas últimas 24 horas e é muito possível que cheguemos a um acordo", afirmou Trump, na quarta-feira, durante uma sessão com jornalistas no Salão Oval.

"Se o Irão aceitar dar o que foi acordado, (...) a já lendária operação 'Fúria Épica' estará concluída", tinha escrito, horas antes, o Presidente na rede social que detém, Truth Social.

Mas, se os iranianos "não aceitarem, os bombardeamentos começarão e serão, infelizmente, a um nível e com uma intensidade muito maiores do que antes", advertiu, numa referência à campanha norte-americano-israelita levada a cabo de 28 de fevereiro até ao cessar-fogo de 8 de abril.

O principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, considerou, por sua vez, que Washington procura forçar a rendição de Teerão através de uma "nova estratégia" destinada a "destruir a coesão do país".

A República Islâmica absteve-se, no entanto, de bater com a porta, tendo o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmail Baghai, afirmado que "o Irão continua a analisar o plano e a proposta norte-americana".

Na terça-feira, sublinhando alegados "grandes progressos alcançados no sentido de um acordo completo e definitivo com os líderes iranianos", Trump anunciou a suspensão da operação norte-americana, lançada na véspera, para permitir que centenas de navios retidos no Golfo atravessassem o estreito de Ormuz.

Teerão bloqueia a passagem estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos desde o início da guerra, que causou milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano.

Washington mantém o bloqueio aos portos iranianos iniciado a 13 de abril, e o Pentágono anunciou na quarta-feira que um petroleiro iraniano que tentou forçá-lo foi neutralizado com a destruição do leme.

Num aparente sinal de evolução no terreno, o porta-aviões francês Charles-De-Gaulle dirige-se para a região do Golfo, segundo Paris, no quadro de uma coligação franco-britânica, formada para garantir a segurança do estreito de Ormuz após um eventual acordo de paz.

Israel está "preparado para todos os cenários" face ao Irão

Na ONU, Washington e os Estados do Golfo prepararam uma resolução no Conselho de Segurança exigindo que Teerão cesse os ataques, revele a localização das minas marítimas e se abstenha de cobrar portagem à navegação no estreito, segundo o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. A votação deverá ocorrer nos próximos dias.

Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, que acolheu, a 11 de abril, negociações diretas entre o Irão e os Estados Unidos, disse ter "boas esperanças" de que a dinâmica atual conduza a uma paz duradoura.

Num outro cenário do conflito, Israel está "preparado para todos os cenários" face ao Irão, advertiu o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que sublinhou que o exército do país também está pronto para retomar uma operação "forte e poderosa".

Na frente libanesa, Netanyahu afirmou na quarta-feira à noite que o exército tinha alvejado um comandante de alto escalão do Hezbollah em Beirute.

Uma fonte próximo do grupo pró-iraniano confirmou à agência de notícias AFP que um dirigente do Hezbollah foi morto no ataque — o primeiro nos subúrbios a sul da capital desde o cessar-fogo de 17 de abril.

O Ministério da Saúde libanês registou 11 mortos no sul e no leste do país na quarta-feira, em resultado de bombardeamentos israelitas, apesar da trégua imposta pelos Estados Unidos.

O exército israelita anunciou a interceção de um "alvo aéreo suspeito" proveniente do Líbano após o disparo de sirenes no norte do país na noite de quarta-feira para quinta-feira.

Lusa

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Bom dia,

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