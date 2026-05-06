Trump ameaça com bombardeamentos se Irão não aceitar acordo. China apresenta proposta de paz aos iranianos

As forças do Comando Central dos EUA no Golfo de Omã anunciaram que um seu avião militar disparou contra "um petroleiro vazio de bandeira iraniana", que "tentava navegar em direção a um porto iraniano", fugindo assim ao bloqueio imposto pelos norte-americanos no Estreito de Ormuz.Os norte-americanos dizer terem feito vários avisos à embarcação, mas a tripulação não obedeceu, razão pela qual, "as forças americanas desativaram o leme do petroleiro disparando vários tiros do canhão de 20 mm de um F/A-18 Super Hornet da Marinha dos EUA".