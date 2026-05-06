Irão exige garantias da FIFA para disputar o Mundial de 2026 nos Estados Unidos

O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, exigiu garantias formais da FIFA para assegurar a participação da seleção iraniana no Mundial de 2026, que será organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México. O dirigente afirmou que o Irão só participará na competição se existir “respeito absoluto” pela comitiva iraniana e pelas instituições oficiais e militares do país, numa referência implícita à Guarda Revolucionária iraniana, considerada organização terrorista pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Em declarações à agência estatal IRNA, Mehdi Taj afirmou que Teerão pretende reunir-se nas próximas semanas com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em Zurique, para discutir as condições da participação iraniana no torneio. O responsável avisou ainda que, caso ocorram insultos ou incidentes contra representantes iranianos, poderá haver uma “resposta proporcional” e até a retirada da equipa da competição. A polémica surge depois de um incidente recente no Canadá, durante o 76.º Congresso da FIFA, em Vancouver. Mehdi Taj afirmou ter regressado voluntariamente ao Irão após ter sido interrogado e alvo de tratamento considerado ofensivo pelas autoridades de imigração em Toronto. No entanto, vários órgãos de comunicação canadianos referiram que o dirigente foi impedido de entrar no país devido às suas antigas ligações à Guarda Revolucionária. O governo canadiano confirmou posteriormente que indivíduos associados a essa organização não são admissíveis em território canadiano. Apesar da tensão diplomática, a FIFA mantém oficialmente confirmada a presença do Irão no Campeonato do Mundo de 2026. Ainda assim, o organismo reconhece que a entrada de dirigentes, membros das equipas técnicas e delegações continua dependente das políticas migratórias dos países anfitriões. O contexto político entre o Irão e os Estados Unidos agravou-se nos últimos meses, após confrontos militares iniciados no final de fevereiro, atualmente suspensos por um cessar-fogo. Nesse cenário, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou recentemente que os jogadores da seleção iraniana serão autorizados a entrar nos Estados Unidos para disputar os encontros da fase de grupos, previstos para Santa Clara, na Califórnia, e Seattle. Contudo, Rubio indicou também que alguns elementos da estrutura federativa e técnica poderão não obter autorização de entrada devido a alegadas ligações à Guarda Revolucionária. No plano desportivo, o Irão garantiu a qualificação para o Mundial ao terminar no primeiro lugar do Grupo A da fase final de apuramento asiático. A seleção iraniana integra o Grupo G da competição, juntamente com Nova Zelândia, Bélgica e Egito..Congresso da FIFA marcado por polémica com o Irão, reúne líderes do futebol com presença de Pedro Proença .Trump garante entrada do Irão nos EUA para disputar o Mundial 2026