Congresso da FIFA marcado por polémica com o Irão, reúne líderes do futebol com presença de Pedro Proença

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, participou esta semana em reuniões institucionais no Canadá, onde se encontra para marcar presença no 76.º Congresso da FIFA, que decorre em Vancouver. Antes da sessão plenária, o dirigente esteve numa reunião da UEFA, ao lado do presidente da confederação europeia, Aleksander Čeferin, e do líder máximo da FIFA, Gianni Infantino. A deslocação inclui ainda encontros bilaterais com várias federações consideradas estratégicas para reforçar a projeção internacional do futebol português. O Congresso da FIFA, que reúne representantes das 211 federações filiadas, assume particular relevância este ano por decorrer a poucas semanas do arranque do Campeonato do Mundo FIFA 2026, a realizar nos Estados Unidos, Canadá e México. Neste contexto, a Amnistia Internacional apelou a Infantino para apresentar medidas concretas de proteção dos direitos humanos durante o torneio, alertando para riscos relacionados com detenções arbitrárias, deportações e restrições à liberdade de expressão nos países anfitriões. Segundo Steve Cockburn, diretor de Justiça Económica e Social da organização, continuam por esclarecer garantias de segurança para adeptos, jornalistas e comunidades locais, numa altura em que persistem preocupações com políticas migratórias restritivas, especialmente nos Estados Unidos. Paralelamente, o Congresso fica marcado por um incidente diplomático envolvendo a Federação Iraniana de Futebol. Dirigentes da delegação iraniana, incluindo o presidente Mehdi Taj, regressaram ao país após alegarem tratamento inadequado por parte das autoridades de imigração no aeroporto de Toronto, apesar de possuírem vistos válidos. A decisão levou ao cancelamento da participação iraniana na reunião em Vancouver. O encontro anual da FIFA decorre, assim, num ambiente marcado não apenas por questões organizativas relacionadas com o maior torneio mundial de futebol, mas também por preocupações políticas e de direitos humanos que acompanham a preparação da competição de 2026..FIFA aumenta prémios do Mundial 2026 para valor recorde e Portugal já garantiu cerca de 12 milhões de euros.Presidente da FIFA recebeu mais 33% em bónus em 2025