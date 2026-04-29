FIFA aumenta prémios do Mundial 2026 para valor recorde e Portugal já garantiu cerca de 12 milhões de euros

A FIFA aprovou uma distribuição financeira recorde para as seleções participantes no Campeonato do Mundo de 2026, fixando em 871 milhões de dólares (cerca de 745 milhões de euros) o montante total destinado às 48 equipas que marcarão presença na fase final da competição, agendada para decorrer entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.A decisão foi tomada pelo Conselho da FIFA numa reunião realizada em Vancouver, no Canadá, e representa um aumento superior a 15% face ao valor anteriormente previsto, refletindo o crescimento das receitas comerciais associadas ao torneio.Segundo o organismo que tutela o futebol mundial, cada seleção qualificada receberá 2,5 milhões de dólares para apoiar a preparação logística antes do arranque da prova, aos quais acresce um prémio de participação de 10 milhões de dólares pela presença na fase final. Com base nestes valores, Portugal já garantiu cerca de 12 milhões de euros antes mesmo do início da competição. A estes montantes somam-se ainda apoios operacionais adicionais superiores a 16 milhões de dólares por seleção, destinados a cobrir despesas relacionadas com deslocações das comitivas e reforço da dotação de bilhetes para as federações.Paralelamente, parte significativa das receitas do torneio continuará a ser redistribuída pelas 211 associações-membro da FIFA através de programas de desenvolvimento do futebol, reforçando o financiamento global das estruturas nacionais.O presidente da FIFA, Gianni Infantino, destacou a solidez financeira da organização, sublinhando que o aumento da distribuição demonstra a capacidade do organismo para reinvestir receitas diretamente no crescimento do futebol a nível mundial..Na mesma reunião, o Conselho da FIFA aprovou alterações disciplinares a aplicar no Mundial de 2026, em articulação com decisões do International Football Association Board. Entre as medidas confirmadas está a possibilidade de sanções mais severas para jogadores que abandonem deliberadamente o terreno de jogo em protesto contra decisões de arbitragem ou que adotem comportamentos considerados provocatórios em situações de confronto com adversários.Foi igualmente introduzida uma alteração ao regulamento disciplinar da competição que prevê a anulação dos cartões amarelos acumulados após a fase de grupos e novamente depois dos quartos de final, ajustando o enquadramento disciplinar ao novo formato alargado da prova.Noutra deliberação relevante, o Conselho autorizou a participação da equipa de refugiadas afegãs em competições oficiais sob a égide da FIFA, numa medida enquadrada nas políticas de inclusão e desenvolvimento do futebol feminino.A reunião serviu ainda para confirmar a realização do Campeonato do Mundo de Sub-20 de 2029 na Arménia e na Geórgia, bem como a fase final da Taça dos Campeões Feminina da FIFA de 2027 em Miami, nos Estados Unidos. Foi também ratificado o calendário de várias competições continentais masculinas previstas para 2027 e definido que a eleição presidencial da FIFA para o mandato 2027-2031 terá lugar durante o 77.º Congresso do organismo.Por fim, foi aprovado o lançamento de um processo de consulta regulamentar que poderá vir a introduzir a obrigatoriedade de as equipas seniores dos clubes apresentarem em campo pelo menos um jogador formado localmente nas categorias sub-20 ou sub-21, medida ainda em fase de avaliação..Presidente da FIFA recebeu mais 33% em bónus em 2025.FIFA vai distribuir recorde de 620 milhões de euros no Mundial 2026