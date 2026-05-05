Um artilheiro do Exército dos EUA recarrega um lançador de mísseis MIM-104 Patriot num local não revelado.
Um artilheiro do Exército dos EUA recarrega um lançador de mísseis MIM-104 Patriot num local não revelado.EXÉRCITO DOS EUA
Internacional

‘Projeto Liberdade’ é uma “prenda dos EUA para o mundo”, diz Hegseth

Secretário da Guerra diz que navios fazem fila para sair do Golfo Pérsico em resposta à iniciativa temporária do seu país. Irão avisa que só embarcações autorizadas podem passar.
César Avó
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