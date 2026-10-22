Trump chamado a depor por juíza federal no processo de difamação contra a BBC

A juíza federal Enjoliqué Lett ordenou o Presidente dos EUA, Donald Trump, de depor no equivalente à fase de instrução no seu processo de difamação contra a BBC, noticiou a agência norte-americana Associated Press.

Trump tem adiado este depoimento há dois meses, tendo agora a juíza definido que o Presidente tem de depor até ao próximo dia 11 de dezembro. Caso não o fizer, o processo pode ser descartado pela justiça norte-americana, já que a fase de instrução não pode ser prolongada para além da sua fase estabelecida, no dia 18 de dezembro.

Charles Tobin, advogado da BBC, denunciou que Trump já falou a uma data acordada, a 18 de outubro. Esse testemunho foi adiado por Trump citando um assunto "de importância nacional", contou Tobin, sendo que, nessa data, preferiu participar numa ação de campanha eleitoral na Geórgia.

"Ele estava a participar na política partidária e deu prioridade a isso em detrimento de comparecer ao depoimento", sublinhou, apontando que a equipa da BBC quer que o depoimento de Trump chegue antes do fim do prazo de instrução.

O caso remonta a dezembro, quando Donald Trump decidiu processar a emissora pública britânica por difamação devido à edição de um documentário sobre Trump, mais especificamente sobre o discurso feito a 6 de janeiro de 2021, dia do ataque ao Capitólio.

A BBC admitiu que os realizadores do documentário editaram as declarações para fazer parecer que estava a apelar diretamente à violência, algo que levou à demissão do diretor Tim Davie e da editora Deborah Turness.