Trump avisa o Irão: "É melhor levarem isto a sério em breve, antes que seja tarde demais"

Um militar da Marinha dos EUA ficou ferido na quarta-feira a bordo do porta-aviões USS Abraham Lincoln, informou hoje o Comando Central das Forças Navais norte-americanas.De acordo com a 5ª Frota dos EUA, o militar ficou ferido quando o porta-aviões realizava operações de voo no Mar Arábico. "O ferimento não está relacionado com combate nem representa risco de vida", informou.O militar foi levado para terra para receber "cuidados médicos adicionais e permanece em condição estável". As autoridades norte-americanas adiantaram ainda que as "circunstâncias do incidente estão a ser investigadas".