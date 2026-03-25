Uma manifestação a favor do regime em Teerão.
Uma manifestação a favor do regime em Teerão.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Irão rejeita os 15 pontos de Trump e impõe cinco condições para a paz

Teerão diz que propostas norte-americanas são “excessivas e dissociadas da realidade do fracasso dos EUA no campo de batalha”. Casa Branca fala num “triunfo militar retumbante”.
Susana Salvador
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