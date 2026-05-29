Trump anuncia que vai tomar esta sexta-feira uma "decisão final" sobre o acordo de paz com o Irão

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou que vai ter uma reunião esta sexta-feira, 29 de maio, para tomar uma decisão final sobre o acordo de paz que está a negociar com o Irão.O anúncio foi feito pelo próprio líder norte-americano numa longa publicação na rede social Truth Social, durante a qual elenca vários aspetos que estão em cima da mesa e que devem constar do acordo, tendo rematado com a frase: "Vou ter agora uma reunião na Situation Room [sala ultra-segura na Casa Branca] para tomar uma decisão.".Trump refere na publicação que "o Irão tem de concordar que jamais terá uma arma ou bomba nuclear", mas também que "o Estreito de Ormuz deve ser imediatamente aberto, sem portagens, ao tráfego marítimo livre em ambas as direções". Além disso, exige que "todas as minas aquáticas, se as houver, serão eliminadas", explicando que os Estados Unidos já removeram, "através de detonação, inúmeras dessas minas com excelentes navios varredores de minas submarinas". Nesse sentido, quer que os iranianos "concluam a remoção e/ou detonação imediata de quaisquer minas restantes, que não serão muitas". Por outro lado, Trump diz que "os navios retidos no Estreito devido ao incrível e inédito bloqueio naval" dos EUA têm de poder "iniciar o processo de retorno a casa". "Mandem um abraço às suas esposas, maridos, pais e familiares da minha parte, o seu presidente favorito!", acrescentou.O presidente norte-americano frisou ainda que "o material enriquecido, às vezes chamado de 'poeira nuclear', que está enterrado no subsolo, com montanhas praticamente colapsadas devido ao poderoso ataque com bombardeiros B-2 há 11 meses, será desenterrado pelos Estados Unidos", uma vez que é "o único país, juntamente com a China, com capacidade mecânica para fazê-lo", mas garante a este propósito que os trabalhos serão feitos "em estreita coordenação e conjunto com a República Islâmica do Irão e com a Agência Internacional de Energia Atómica" para depois ser "destruído". Finalmente, diz ainda que "nenhum dinheiro será cambiado até segunda ordem". Trump fala ainda de "outros itens, de importância muito menor, que foram acordados". .Trump diz que acordo entre EUA e Irão está quase negociado e inclui reabertura do Estreito de Ormuz.Ataques não travam acordo entre EUA e Irão, mas palavra final é de Trump