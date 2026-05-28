O presidente dos EUA, Donald Trump, na reunião da sua Administração no dia 27 de maio.
O presidente dos EUA, Donald Trump, na reunião da sua Administração no dia 27 de maio.FOTO:EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Internacional

Ataques não travam acordo entre EUA e Irão, mas palavra final é de Trump

Memorando permite prolongar cessar-fogo e abrir negociações sobre o nuclear, assim como o Estreito de Ormuz. Informação avançada pelo site Axios não foi confirmada pela Casa Branca ou pelos iranianos.
Susana Salvador
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