Trump anuncia acordo para "cessar-fogo" de duas semanas, mediante a "reabertura do estreito de Ormuz"

O presidente dos EUA publicou esta noite de terça-feira, na sua rede social Truth Social, que foi possível chegar a um acordo bilateral de duas semanas. No texto ao seu estilo, Trump afirma que o cessar-fogo terá um perído de duas semanas. Foi possível por existirem negociações avançadas para um "acordo definitivo relativo à paz a longo prazo com o Irão, e à paz no Médio Oriente", desde que a república islâmica assegue a "abertura completa imediata do Estreito de Ormuz". "Recebemos uma proposta de dez pontos do Irão e acreditamos ser uma base viável para negociar", escreve ainda o presidente dos EUA.Tal como era público, o Paquistão esteve a mediar a negociação entre os EUA e o Irão.Esta manhã, também na sua rede social, Donald Trump tinha dado o ultimato ao Irão -- cujo prazo esgotava às 01h00 desta quarta-feira (hora de Lisboa) ameaçando "dizimar toda uma civilização" caso o Irão não acedesse às suas exigências. Eis a tradução do texto na íntegra:"Com base nas conversas com o Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif e o Marechal de Campo Asim Munir, do Paquistão, e nas quais estes solicitaram que eu suspendesse a força destrutiva enviada esta noite para o Irão, e sujeito à concordância da República Islâmica do Irão com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz, concordo em suspender o bombardeamento e o ataque ao Irão por um período de duas semanas. Este será um CESSAR-FOGO bilateral!A razão para o fazer é que já atingimos e excedemos todos os objectivos militares, e estamos muito avançados num Acordo definitivo relativo à PAZ a longo prazo com o Irão, e à PAZ no Médio Oriente. Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irão e acreditamos ser uma base viável para negociar. Quase todos os vários pontos de discórdia do passado foram acordados entre os Estados Unidos e o Irão, mas um período de duas semanas permitirá que o Acordo seja finalizado e consumado.Em nome dos Estados Unidos da América, como Presidente, e representando também os países do Médio Oriente, é uma Honra ter este problema de longa data perto da resolução. Obrigado pela vossa atenção a este assunto!Presidente DONALD J. TRUMP