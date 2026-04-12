Trump ameaça ofensiva final contra o Irão: "Estamos prontos para acabar com o que resta"

A Guarda Revolucionária do Irão afirmou este domingo ter o controlo total do tráfego no Estreito de Ormuz e ameaçou prender os seus inimigos num “turbilhão mortal”, após declarações dos Estados Unidos (EUA).“O inimigo ver-se-á preso num turbilhão mortal no Estreito se der um passo em falso”, afirmou o comando naval da Guarda Revolucionária do Irão, numa mensagem publicada na rede social X, acompanhada de um vídeo que mostra navios na sua mira, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado um bloqueio de entradas e saídas de navios no Estreito de Ormuz.“Todo o tráfego […] está completamente sob o controlo das forças armadas”, garantiu o comando naval da Guarda Revolucionária, na mesma mensagem.