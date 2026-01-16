Trump ameaça impor tarifas aos países que não concordem com plano dos EUA para a Gronelândia

Donald Trump afirmou esta sexta-feira, 16 de janeiro, que poderá punir com a aplicação de tarifas os países que estejam contra o controlo da Groenlândia por parte dos Estados Unidos, isto numa altura em que uma delegação do Congresso dos EUA, composta por democratas e republicanos, está em Copenhaga para amenizar a tensão com a Dinamarca. Foi durante um evento na Casa Branca sobre saúde rural que o presidente dos EUA assumiu ter ameaçado os aliados europeus com tarifas sobre os produtos farmacêuticos. "Talvez faça isso também com a Groenlândia. Talvez imponha tarifas aos países que não concordarem com o facto de precisarmos da Gronelândia para a segurança nacional", disse.Esta é a primeira vez que Trump fala das tarifas como arma para tentar chegar ao objetivo de anexar o território autónomo do Ártico que pertence à Dinamarca. Isto depois de uma semana em que não correu bem a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca e da Gronelândia, que se realizou na Casa Branca, com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio.Nesse encontro, as divergências mantiveram-se, tendo ainda assim se chegado a um acordo para a criação de um grupo de trabalho para discutir o assunto.Depois disso, os líderes europeus colocaram-se ao lado da Dinamarca e da Groenlândia, tendo inclusive alguns países enviado contingentes militares para o território.Em Copenhaga, um grupo de senadores e membros da Câmara dos Representantes reuniu-se esta sexta-feira com deputados dinamarqueses e da Gronelândia, bem como com líderes políticos como a primeira-ministra Mette Frederiksen.O senador democrata Chris Coons, líder da delegação, disse no final que o diálogo foi "forte e robusto" e que foi abordado a forma como manter o bom relacionamento "para o futuro”.Já senadora republicana Lisa Murkowski disse que a visita refletia uma relação sólida de várias décadas e "é preciso ser cultivada”. “A Gronelândia precisa ser vista como nossa aliada, não como um recurso, e acho que é isso que todos percebem com esta delegação”, disse, citada pela AP..Dinamarca acusa EUA de operações de interferência política na Gronelândia.PM da Dinamarca admite "desacordo total" com EUA sobre Gronelândia. Reunião em Washington "não foi fácil".Europa passa das palavras à ação militar em defesa da Gronelândia