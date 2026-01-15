Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, quer uma presença militar mais permanente na ilha.
O ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, quer uma presença militar mais permanente na ilha.SEBASTIAN ELIAS UTH / EPA
Europa passa das palavras à ação militar em defesa da Gronelândia

Suécia, Noruega, França, Alemanha, Estónia e Países Baixos juntaram-se à Dinamarca para exercícios militares na ilha do Ártico. Trump insiste na necessidade de os EUA precisarem da Gronelândia.
Ana Meireles
Donald Trump
Estados Unidos
NATO
Dinamarca
Gronelândia
Mette Frederiksen
