Trump ameaça destruir "uma ponte ou central elétrica" no Irão sempre que Teerão "disparar contra um navio no estreito de Ormuz"

O presidente dos Estados Unidos voltou esta quarta-feira, 22 de julho, a ameaçar o Irão com a intensificação da ofensiva das forças norte-americanas. Donald Trump avisou que os EUA irão destruir "uma ponte ou uma central elétrica" sempre que o Irão realizar ataques no estreito de Ormuz. "A partir deste momento, sempre que a República Islâmica do Irão disparar contra um navio no Estreito de Ormuz, seja por míssil, foguete, drone ou qualquer outro dispositivo ou arma, os Estados Unidos bombardearão e destruirão uma ponte ou central elétrica, incluindo as localizadas próximo ou dentro da capital, Teerão", lê-se na mensagem de Trump, divulgada na Truth Social. .O aviso do presidente norte-americano acontece depois de o Irão ameaçar atacar interesses dos Estados Unidos e dos aliados no Médio Oriente, caso Washington lance ataques contra as instalações nucleares iranianas.Já na terça-feira, Trump admitiu que os ataques contra o Irão irão continuar. "Ainda não terminámos, mas se saíssemos agora, o Irão demoraria 20, 25 anos a reconstruir-se. Não vamos sair agora”, disse Donald Trump, quando questionado, na Casa Branca, sobre o tempo que levaria a eliminar as ameaças iranianas no estreito de Ormuz.Na última noite, os EUA realizaram uma nova onda de ataques contra o território iraniano, pela 11.ª noite consecutiva.O Comando Central (CENTCOM) dos EUA indicou, em comunicado, que a ação militar teve como alvos "centros militares iranianos, às capacidades marítimas, aos hangares de aviões, às instalações de armazenamento de drones e à infraestrutura logística militar", com o objetivo de enfraquecer "ainda mais a capacidade do Irão de ameaçar o comércio comercial no estreito de Hormuz"."Nos últimos três meses, o Irão atacou mais de 30 navios comerciais que transitavam por esta via navegável internacional, vital para o comércio regional e global. Estes ataques injustificados colocaram em perigo centenas de marinheiros inocentes e comprometeram a liberdade de navegação", justificou o Comando Central norte-americano, dando conta que, "apesar da agressão iraniana, o estreito de Ormuz permanece aberto à passagem de navios comerciais". .Em resposta aos ataques norte-americanos, Teerão lançou mísseis e drones contra posições norte-americanos em países aliados de Washington no Médio Oriente, incluindo o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia. .Irão ameaça retaliar ataques norte-americanos contra instalações nucleares.Trump e os ataques contra o Irão: "Ainda não terminámos".Irão volta a retaliar contra infraestruturas da Amazon