Irão ameaça retaliar ataques norte-americanos contra instalações nucleares

O Irão ameaçou esta quarta-feira (22 de julho) atacar interesses dos Estados Unidos e dos aliados no Médio Oriente, caso Washington lance ataques contra as instalações nucleares iranianas, numa altura em que se agravam tensões militares.O Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, o comando conjunto das Forças Armadas iranianas, condenou as ameaças dos Estados Unidos sobre ataques a "instalações nucleares e outros locais sensíveis" da República Islâmica, afirmando que as operações norte-americanas seriam encaradas como uma expansão da guerra na região.O alerta iraniano ocorreu após o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de atacar "muito em breve e com grande força" o "Mountain Peak", um complexo subterrâneo que Washington afirma estar ligado ao programa nuclear do Irão.A instalação está situada numa zona montanhosa, o que dificulta a eventual destruição através de ataques convencionais e levanta questões sobre as capacidades necessárias para atingir às estruturas subterrâneas.Esta quarta-feira, os Estados Unidos concluíram 11 noites consecutivas de bombardeamentos contra o território do Irão, particularmente no sul do país.Em resposta, Teerão lançou mísseis e drones contra alvos norte-americanos em várias nações do Médio Oriente, incluindo o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia..Irão volta a retaliar contra infraestruturas da Amazon.Irão anuncia suspensão dos compromissos com EUA em dia de novos ataques.Irão ameaça atacar infraestruturas da região e avisa: estreito de Ormuz é "linha vermelha intransponível".Irão diz ter destruído caças dos EUA estacionados na Jordânia