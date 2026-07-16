Irão ameaça atacar infraestruturas da região e avisa: estreito de Ormuz é "linha vermelha intransponível"

Após Donald Trump avisar que os EUA poderão atacar pontes e centrais elétricas no Irão na próxima semana, caso não seja alcançado um acordo, Teerão responde com a ameaça de destruir infraestruturas da região.Ebrahim Zolfaghari, porta-voz do comando central das Forças Armadas iranianas, subiu o tom nas ameaças contra Washington. Afirmou que caso o presidente norte-americano cumpra as mais recentes ameaças, “toda a infraestrutura da região será destruída sob os golpes de aço das poderosas forças armadas da República Islâmica do Irão”. O responsável militar, citado pelas agências de notícias estatais do país, avisou que "os ataques serão mais severos, mais abrangentes e mais destrutivos do que nunca".Se a administração de Donald Trump intensificar a ação militar, passando a visar pontes e centrais elétricas, a resposta do Irão “não será apenas proporcional, será superior”, declarou.Os avisos de Teerão referem-se também ao estreito de Ormuz, reiterando a soberania do país na gestão da importante rota marítima. “Em caso algum permitiremos que os Estados Unidos, enquanto país estrangeiro e extrarregional, interfiram no estreito de Ormuz”, sublinhou Zolfaghari. “Esta é a linha vermelha intransponível do Irão”, frisou.A resposta de Teerão às mais recentes ameaças de Trump surgem após mais uma noite de ataques das forças norte-americanas.O Comando Central dos EUA fizeram saber que atacaram "centros de comando iranianos, instalações de defesa aérea, capacidades de mísseis e drones, e instalações de vigilância costeira", com o objetivo de fragilizar, "ainda mais, a capacidade do Irão de ameaçar marinheiros inocentes que tripulam embarcações comerciais que transitam pelo estreito de Ormuz". A ofensiva militar dos EUA e o novo bloqueio aos portos iranianos levou o regime de Teerão a responder com ataques contra o Bahrein e o Kuwait. Irão também reivindicou ataques contra a Jordânia. "O Exército da República Islâmica do Irão anunciou que, em resposta à agressão inimiga, atacou os sistemas de comunicação e os depósitos de combustível das forças armadas dos EUA na Jordânia, usando drones suicidas (kamikaze)", citada pela France 24. .Irão garante não ter planos para retomar negociações com os EUA.EUA lançam segunda vaga de ataques contra alvos militares iranianos