Irão ameaça atacar infraestruturas da região e avisa: estreito de Ormuz é "linha vermelha intransponível"
EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Irão ameaça atacar infraestruturas da região e avisa: estreito de Ormuz é "linha vermelha intransponível"

Teerão ameaça destruir todas as infraestruturas da região caso o presidente dos EUA cumpra a ameaça de atacar pontes e centrais elétricas no Irão, caso não seja alcançado um acordo.
Susete Henriques
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Após Donald Trump avisar que os EUA poderão atacar pontes e centrais elétricas no Irão na próxima semana, caso não seja alcançado um acordo, Teerão responde com a ameaça de destruir infraestruturas da região.

Ebrahim Zolfaghari, porta-voz do comando central das Forças Armadas iranianas, subiu o tom nas ameaças contra Washington. Afirmou que caso o presidente norte-americano cumpra as mais recentes ameaças, “toda a infraestrutura da região será destruída sob os golpes de aço das poderosas forças armadas da República Islâmica do Irão”.

O responsável militar, citado pelas agências de notícias estatais do país, avisou que "os ataques serão mais severos, mais abrangentes e mais destrutivos do que nunca".

Se a administração de Donald Trump intensificar a ação militar, passando a visar pontes e centrais elétricas, a resposta do Irão “não será apenas proporcional, será superior”, declarou.

Os avisos de Teerão referem-se também ao estreito de Ormuz, reiterando a soberania do país na gestão da importante rota marítima.

“Em caso algum permitiremos que os Estados Unidos, enquanto país estrangeiro e extrarregional, interfiram no estreito de Ormuz”, sublinhou Zolfaghari. “Esta é a linha vermelha intransponível do Irão”, frisou.

A resposta de Teerão às mais recentes ameaças de Trump surgem após mais uma noite de ataques das forças norte-americanas.

O Comando Central dos EUA fizeram saber que atacaram "centros de comando iranianos, instalações de defesa aérea, capacidades de mísseis e drones, e instalações de vigilância costeira", com o objetivo de fragilizar, "ainda mais, a capacidade do Irão de ameaçar marinheiros inocentes que tripulam embarcações comerciais que transitam pelo estreito de Ormuz".

A ofensiva militar dos EUA e o novo bloqueio aos portos iranianos levou o regime de Teerão a responder com ataques contra o Bahrein e o Kuwait. Irão também reivindicou ataques contra a Jordânia.

"O Exército da República Islâmica do Irão anunciou que, em resposta à agressão inimiga, atacou os sistemas de comunicação e os depósitos de combustível das forças armadas dos EUA na Jordânia, usando drones suicidas (kamikaze)", citada pela France 24.

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