Irão garante não ter planos para retomar negociações com os EUA

O Irão garantiu esta quarta-feira, 15 de julho, que não tem planos para iniciar negociações com os Estados Unidos pois está concentrado exclusivamente na defesa do país, sublinhando que Teerão honrará os seus compromissos internacionais apenas se Washington fizer o mesmo. “Os nossos compromissos permanecem em vigor apenas enquanto a outra parte cumprir as suas promessas”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baghaei.Este representante da diplomacia do Irão referiu ainda que Teerão não cumpriu os compromissos previstos no Memorando de Entendimento depois de os Estados Unidos terem falhado em honrar a sua parte no acordo temporário. “Depois de a outra parte ter violado as suas obrigações, também nós deixámos de cumprir as nossas em qualquer área em que isso fosse exigido”, acrescentou Baghaei.Estas declarações foram feitas no mesmo dia em que a Guarda Revolucionária iraniana ameaçou suspender todas as exportações de energia do Médio Oriente após novo bloqueio imposto pelos Estados Unidos. “A exportação de petróleo e gás da região será ou para todos ou para ninguém”, declarou esta força militar do regime.O exército norte-americano voltou a impor na madrugada de quarta-feira um bloqueio aos portos iranianos devido aos ataques de Teerão contra navios que tentavam atravessar o estreito de Ormuz, desencadeando novas ofensivas do Irão contra países que acolhem forças dos Estados Unidos, e numa altura em que o acordo interino entre as duas partes para pôr fim à guerra se encontra perto do colapso.De recordar que estão pelo menos 19 navios de guerra norte-americanos no mar Arábico, incluindo dois porta-aviões e um navio de assalto anfíbio com mais de mil fuzileiros a bordo. O Comando Central dos EUA referiu ainda que “centenas de aeronaves militares operam em todo o Médio Oriente”.O Comando Central anunciou ter realizado uma nova vaga de ataques a várias áreas no Irão na terça-feira antes de restabelecer o bloqueio durante a madrugada de ontem, com sirenes de alerta de mísseis a soar no Bahrein e no Kuwait perante ataques iranianos. Esta quarta-feira, o CENTCOM emitiu um novo comunicado a anunciar novos ataques levados a cabo durante o dia - nos tempos mais recentes os EUA tinham atacado o Irão apenas durante a noite.Segundo os militares norte-americanos, estes ataques diurnos pretendiam “reduzir ainda mais as capacidades militares que as forças iranianas têm utilizado para atacar navios comerciais no Estreito de Ormuz”. O presidente Donald Trump já alertou que poderá dar ordem para uma expansão dos ataques americanos na próxima semana. O exército iraniano, por seu turno, prometeu uma “resposta decisiva” após relatos de que sete militares morreram num ataque norte-americano a uma base militar iraniana, tendo a agência de notícias semioficial iraniana Tasnim avançado que vários militares também ficaram feridos no incidente ocorrido na base de Bampur, no sudeste do país.A porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, indicou ontem também que mais de 30 pessoas morreram no sul do país em ataques americanos nos últimos dias. O Ministério da Saúde do Irão, por sua vez, informou que mais de 260 pessoas ficaram feridas em todo o país na mais recente onda de ataques..EUA atingiram durante a noite 90 alvos militares iranianos. Ataques dos últimos dois dias fizeram 14 mortos, diz Teerão.Estados Unidos atacam alvos iranianos e Teerão retalia em todo o Médio Oriente\n\n