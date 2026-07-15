Um enorme cartaz anti-americano, exibindo o presidente dos EUA num caixão e acompanhado pela frase “Nós matamos Trump”, está exposto na Praça Enghelab, em Teerão.
Um enorme cartaz anti-americano, exibindo o presidente dos EUA num caixão e acompanhado pela frase “Nós matamos Trump”, está exposto na Praça Enghelab, em Teerão. EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Irão garante não ter planos para retomar negociações com os EUA

A Guarda Revolucionária iraniana ameaçou suspender as exportações de energia do Médio Oriente após bloqueio dos EUA. Nova ronda de ataques americanos desencadeou ofensivas contra os seus aliados.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra no Médio Oriente
Estados Unidos
Irão
Estreito de Ormuz
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt