Um F-18 descola do USS Abraham Lincoln, um dos dois porta-aviões de onde os EUA têm lançado ataques ao Irão.
Um F-18 descola do USS Abraham Lincoln, um dos dois porta-aviões de onde os EUA têm lançado ataques ao Irão.MARINHA DOS EUA
Internacional

Irão volta a retaliar contra infraestruturas da Amazon

Teerão retoma tática de alvejar instalações de empresas dos EUA em países vizinhos. Trump diz que o seu país “não vai embora agora” e que o Irão precisa de 20 a 25 anos para se reconstruir.
César Avó
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