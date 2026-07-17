Irão diz ter destruído caças dos EUA estacionados na Jordânia

Como retaliação a mais uma noite de ataques das forças norte-americanas, Teerão lançou mísseis contra países aliados de Washington na região. A Guarda Revolucionária do Irão alega mesmo, esta sexta-feira, 17 de julho, que atingiu caças e aviões-tanque dos EUA que se encontravam estacionados na Jordânia.Em comunicado, a Guarda Revolucionária iraniana afirma que neste ataque foram utilizados "vários mísseis balísticos e numerosos drones".Como resultado desta ação militar, refere a nota citada pelo The Guardian, o Irão alega a "destruição de vários aviões-tanque e caças norte-americanos, bem como danos graves em muitos outros". Até ao momento, os Estados Unidos ainda não reagiram a esta informação avançada pela Guarda Revolucionária do Irão.Anteriormente, a Jordânia afirmou ter abatido, na manhã desta sexta-feira, três mísseis lançados a partir de território iraniano.Teerão lançou mísseis contra o Qatar, um dos mediadores nas negociações de paz, onde foram ouvidas explosões.Também Bahrein e Kuwait reportaram ataques ou interceções de projéteis iranianos. Explosões foram ainda registadas em Erbil e Suleimânia, no Curdistão iraquiano.Estes ataque surgem como retaliação à intensificação da ação militar das forças norte-americanas que, na última noite, realizaram ataques aéreos contra infraestruturas no sul e oeste do Irão, atingindo pontes e um porto estratégico. "As infraestruturas foram alvo de ataques dos Estados Unidos em várias províncias", afirmou a agência de notícias oficial IRNA, citando oito mortos e 20 feridos nos ataques..Secretário da Defesa dos EUA mostra imagens de torre de vigilância no porto de Chabahar a ser atingida. A mesma fonte acrescentou que foram atingidas seis pontes na província de Hormozgan, no sul do país, que faz fronteira com o estreito de Ormuz.Várias pontes rodoviárias e ferroviárias foram visadas nestes ataques, tendo provavelmente como objetivo cortar o acesso a Bandar Abbas, principal porto iraniano, dificultando o transporte de material militar e bens essenciais para os cerca de 90 milhões de habitantes do país.O Comando Central norte-americano (Centcom) confirmou que os bombardeamentos, concluídos esta madrugada, atingiram dezenas de alvos militares, incluindo uma torre de vigilância no porto de Chabahar, no golfo de Omã, considerado vital para o comércio do vizinho Afeganistão.O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, divulgou imagens do colapso da estrutura, reforçando a mensagem de controlo norte-americano sobre o estreito..Com Lusa.EUA intensificam ofensiva aérea no Irão com ataques a pontes e porto estratégico