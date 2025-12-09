Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUAFoto: Andres martinez Casares/EPA
Internacional

Trump alerta que a Europa é um conjunto de nações "em decadência", lideradas por responsáveis "fracos"

Presidente dos EUA diz que a Rússia está numa posição mais forte do que a Ucrânia e minimiza o papel da Europa no processo de paz. Deixa ainda a porta aberta à intervenção militar na Venezuela.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que a Europa é politicamente fraca e anunciou que vai apoiar os líderes europeus alinhados com a sua visão de política externa. Por outro lado, admitiu usar força militar para derrubar o regime venezuelano.

Numa entrevista ao jornal Politico, Trump denunciou que os líderes europeus "não sabem o que fazer", acusando-os de exagerarem no politicamente correto e de falharem no controlo da imigração, situação que, na sua leitura, poderá levar ao desaparecimento de alguns países europeus enquanto Estados viáveis.

O chefe de Estado norte-americano classificou a Europa como um conjunto de nações "em decadência", lideradas por responsáveis "fracos", e apontou cidades como Londres e Paris como exemplos de sistemas sob pressão devido à imigração proveniente de África e do Médio Oriente.

Trump reagiu também às críticas do presidente do Conselho Europeu, António Costa, que acusou Washington de interferir na vida democrática europeia, reiterando que irá apoiar explicitamente líderes e forças políticas europeias que partilhem a sua visão estratégica.

"Irei apoiar. Já apoiei pessoas que muitos europeus não apreciam", assegurou Trump, citando como exemplo o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, elogiado pelas suas políticas de controlo de fronteiras, consonantes com o novo plano estratégico de política externa divulgado pela Casa Branca.

Sobre a guerra na Ucrânia, Trump considerou que a Rússia está numa posição mais forte do que Kiev e minimizou o papel dos líderes europeus no processo de paz, dizendo que "falam, mas não mostram resultados".

O presidente norte-americano lembrou ter apresentado recentemente um novo projeto de plano de paz, acrescentando que alguns responsáveis ucranianos o viram com bons olhos, e insistiu que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deveria lê-lo.

Trump voltou igualmente a defender a realização de novas eleições na Ucrânia, questionando a qualidade democrática do país num contexto prolongado de guerra.

Sobre a situação nas Caraíbas, Trump não excluiu a possibilidade de recorrer a forças militares dos Estados Unidos na Venezuela, como parte do esforço para derrubar o regime de Nicolás Maduro.

"Não excluo, nem confirmo", disse Trump sobre essa hipótese, sublinhando que não pretende discutir publicamente estratégias militares, mas admitindo que consideraria o uso da força também noutros países da região, como o México e a Colômbia, no combate ao tráfico de droga.

Donald Trump, presidente dos EUA
Trump avisa para o risco de "extinção civilizacional" da Europa. Continente ficará "irreconhecível"
Donald Trump, presidente dos EUA
Após reuniões com aliados, Zelensky apresenta contraproposta aos EUA
EUA
Donald Trump
Guerra na Ucrânia
Rússia
Venezuela
Europa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt