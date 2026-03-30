Trump alerta Irão que os militares norte-americanos poderiam "muito facilmente" tomar a ilha de Kharg

A Síria revelou esta segunda-feira um "ataque em grande escala" que yeve como alvo as bases militares do país que estão situadas perto da fronteira com o Iraque.As Forças Armadas sírias informaram, em comunicado citado pela AFP, que ocorreu "um ataque em grande escala por vários drones contra várias bases militares perto da fronteira com o Iraque, na madrugada de hoje". Segundo o exército sírio, a maioria dos drones foi interceptada."Estamos a analisar as nossas opções e responderemos de forma adequada para neutralizar qualquer ameaça e impedir qualquer agressão contra o território sírio", refere ainda o comunicado das Forças Armadas Sírias.