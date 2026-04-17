Trump afirma que Irão "concordou com tudo", mas Teerão nega entrega de urânio

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou já esta sexta-feira ao fim do dia que o Irão aceitou todas as condições impostas nas conversações com os Estados Unidos. Segundo o líder norte-americano, o compromisso inclui a colaboração conjunta para a remoção do urânio enriquecido do território iraniano, com o objetivo de o transportar para os EUA.Em resposta, as autoridades iranianas desmentiram qualquer intenção de abdicar do seu stock de urânio. Esmaeil Baghaei, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, afirmou à estação estatal IRIB que essa transferência nunca esteve em cima da mesa. "O urânio enriquecido do Irão é tão sagrado para nós como o próprio solo do país", sublinhou o responsável, garantindo que a posição de Teerão nas negociações é clara e sem ambiguidades.Numa entrevista telefónica concedida à CBS, Trump esclareceu que a operação de remoção do material não exigirá o destacamento de forças militares norte-americanas para o terreno."Não. Nada de tropas", garantiu o presidente dos EUA. "Iremos lá buscá-lo com eles e depois levamo-lo. Faremos isto juntos porque, nessa altura, já teremos um acordo e não há necessidade de lutar quando existe um entendimento. É bom, não é? É melhor assim."Trump acrescentou ainda que, embora prefira esta via diplomática, os EUA estariam preparados para agir "de outra forma" se fosse necessário.Quanto ao calendário, o presidente norte-americano disse esperar que as delegações se reúnam já este fim de semana, mantendo a confiança de que o acordo final será selado num prazo de "um ou dois dias". No entanto, deixou um aviso: o bloqueio naval aos portos iranianos manter-se-á em vigor até que o processo esteja concluído.Além da questão nuclear, Trump revelou à CBS que o Irão terá concordado em cessar o apoio financeiro e logístico a grupos considerados terroristas por Washington, nomeadamente o Hezbollah e o Hamas.