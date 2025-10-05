Trump afirma que Hamas sofrerá "destruição total" se insistir em continuar no poder

"Destruição total", é o que promete Donald Trump ao Hamas caso o grupo terrorista insista em continuar no poder. A declaração foi enviada por mensagem de texto ao jornalista Jake Tapper, da CNN Internacional. A resposta de Trump ocorre em meio à negociações por um cessar-fogo e libertação dos reféns que estão sob o controlo do Hamas.O presidente americano ainda disse esperar esclarecimentos "em breve" sobre se o grupo está realmente comprometido com a paz. Nos últimos dias, este tem sido o principal assunto da Casa Branca. Trump anunciou que o Hamas aceitou o plano de paz proposto em conjunto com Israel e reivindicou o cessar-fogo por parte de Israel..Flotilha: portugueses regressam a Portugal ainda este domingo. Previsão de chegada às 22:30.No entanto, desde as primeiras horas da manhã de sábado, os ataques em Gaza continuam. De acordo com as autoridades de saúde de Gaza, pelo menos 16 pessoas morreram este domingo. Uma delegação de negociadores está prevista para chegar no Cairo e tratar do acordo.O Hamas concordou com partes da proposta de 20 pontos da administração Trump, incluindo o fim da guerra, a retirada de Israel e a libertação de reféns israelitas e prisioneiros palestinianos.Mas o grupo palestiniano deixou algumas questões sujeitas a novas negociações, bem como questões sem resposta, como se estaria disposto a desarmar-se, uma exigência fundamental de Israel..Os 20 pontos do plano de Trump para Gaza.Portugal manifesta apoio ao plano de Trump para fim da guerra em Gaza