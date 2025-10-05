Israel repete ataques enquanto Gaza aguarda acordo de paz. Número de mortes volta a subir

Os ataques de Israel na Faixa de Gaza já mataram pelo menos 16 pessoas durante este domingo, 5 de outubro. A população daquela região continua a aguardar um acordo de paz entre israelitas e o Hamas.Os dados foram divulgados pelas autoridades locais de saúde e citados pela Reuters, no mesmo dia em que uma delegação dos EUA deve reunir como representas do Hamas, no Cairo (Egito).Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, alertou que a guerra continua em curso, sendo que "saberemos muito rapidamente se o Hamas está, ou não, a ser honesto, pela forma como estas conversas técnicas decorrem em termos de logística". As declarações referem-se à libertação de reféns e foram prestadas na NBC News.Recorde-se que, na véspera, Donald Trump, presidente dos EUA, fez saber que Israel concordou com planos de uma "retirada inicial" de Gaza. O presidente dos EUA tem sido o ator político externo que mais insite no fim da guerra e escreveu, na rede social "Truth Social" que, caso surja confirmação do Hamas, "o cessar-fogo entrará em vigor imediatamente".