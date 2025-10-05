Flotilha: portugueses devem regressar a Portugal ainda este domingo

A informação foi avançada à Lusa por fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os quatro portugueses que integraram a Flotilha Global Sumud estão detidos em Israel desde quinta-feira passada, mas se tudo correer conforme o previsto, regressam a Portugal ainda este domingo. O ministério tutelado por Paulo Rangel espera apenas uma confirmação definitiva desta possibilidade durante a tarde."O Ministério dos Negócios Estrangeiros organizou e tratou de todos os procedimentos para que os cidadãos nacionais que integraram a flotilha possam regressar a Portugal, se tudo correr bem, ainda hoje", disse a mesma fonte. A Embaixadora de Portugal está esta manhã no centro de detenção onde estão os quatro portugueses detidos, avança a RTP. .Mortágua queixa-se de estar "há 48 horas sem comida nem água" em Ketziot: saiba como é a prisão onde está detida a líder do BE.Recorde-se que há quatro portugueses detidos: a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves, que estavam entre os mais de 450 participantes da missão e que foram presos por Israel no dia 1 de outubro.Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros, da União Europeia e da Cooperação espanhol, José Manuel Albares, anunciou também que um grupo de 21 espanhóis que faziam parte da mesma Flotilha deverá sair, este domingo, de Israel com destino a Espanha."No Ministério dos Negócios Estrangeiros já organizámos tudo para que possam voar hoje [5 de outubro] de Telavive. Temos o acordo das autoridades israelitas e, se nada correr mal, o primeiro grupo de 21 espanhóis, do total de 49 que temos na nossa lista, chega hoje, ao longo do dia, a Espanha", afirmou o ministro em declarações ao canal 24 Horas da RTVE, e citado pela mesma estação televisiva. Albares, que insistiu em ser cauteloso, acrescentou: "Até estarem no avião, não podemos confirmar a 100%". O ministro espanhol declarou ter esperança de que os restantes 29 ativistas devam partir de Israel nos próximos dias..Fotogaleria: manifestação pela libertação dos portugueses da flotilha junta multidão em Lisboa .Flotilha: italianos detidos em Israel vão deixar o território este sábado. Portugueses continuam na prisão.Mariana Mortágua e Sofia Aparício detidas. Embarcações da flotilha intercetadas pela Marinha israelita