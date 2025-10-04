Fotogaleria: manifestação pela libertação dos portugueses da flotilha junta multidão em Lisboa

Assim como em outras várias cidades europeias, Lisboa teve uma ação de rua para cobrar a liberdade dos ativistas detidos por Israel na flotilha humanitária. Em Lisboa, foram centenas os manifestantes. Confira algumas das imagens do fotojornalista do DN Leonardo Negrão. .Flotilha: italianos detidos em Israel vão deixar o território este sábado. Portugueses continuam na prisão.Mortágua queixa-se de estar "há 48 horas sem comida nem água" em Ketziot: saiba como é a prisão onde está detida a líder do BE