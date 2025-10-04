Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

Fotogaleria: manifestação pela libertação dos portugueses da flotilha junta multidão em Lisboa

Os quatro portugueses continuam retidos em Israel, sem data para o regresso a Portugal. Manifestantes apelaram também a uma Palestina livre.
Fotogaleria: manifestação pela libertação dos portugueses da flotilha junta multidão em Lisboa
Foto: Leonardo Negrão
Publicado a

Assim como em outras várias cidades europeias, Lisboa teve uma ação de rua para cobrar a liberdade dos ativistas detidos por Israel na flotilha humanitária. Em Lisboa, foram centenas os manifestantes.

Confira algumas das imagens do fotojornalista do DN Leonardo Negrão.

Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel.
Manifestantes reclamam em Lisboa libertação dos quatro portugueses retidos em Israel. Leonardo Negrão
Fotogaleria: manifestação pela libertação dos portugueses da flotilha junta multidão em Lisboa
Flotilha: italianos detidos em Israel vão deixar o território este sábado. Portugueses continuam na prisão
Fotogaleria: manifestação pela libertação dos portugueses da flotilha junta multidão em Lisboa
Mortágua queixa-se de estar "há 48 horas sem comida nem água" em Ketziot: saiba como é a prisão onde está detida a líder do BE
Lisboa
manifestação
flotilha
Flotilha Humanitária
Diário de Notícias
www.dn.pt