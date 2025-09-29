Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os 21 pontos do plano de Trump para Gaza
EPA/JIM LO SCALZO
Internacional

Documento é a base das discussões entre o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro israelita, reunidos esta segunda-feira na Casa Branca
César Avó
São estes os 21 pontos do documento da autoria da administração Trump, segundo o Daily Telegraph:

1- A guerra terminará imediatamente, com as Forças de Defesa de Israel (IDF) a suspenderem todas as operações e a retirarem-se da Faixa de Gaza.

2- Gaza será uma zona desradicalizada, livre de terrorismo, sem representar uma ameaça para os seus vizinhos.

3- A Faixa de Gaza será reconstruída em benefício do seu povo.

4- Após 48 horas, todos os reféns vivos e falecidos serão devolvidos.

5- Israel libertará prisioneiros de alta segurança e palestinianos de Gaza detidos desde o início da guerra, e devolverá os corpos dos palestinianos mortos.

6- Os membros do Hamas que se comprometerem com a convivência pacífica serão contemplados com amnistia, enquanto os membros que desejarem deixar a Faixa de Gaza terão passagem segura para os países de acolhimento.

7- A ajuda irá entrar na Faixa de Gaza com pelo menos 600 camiões por dia, incluindo a reabilitação de infraestruturas críticas e equipamentos para a remoção de escombros.

8- A ajuda será distribuída sem interferência por parte da ONU, do Crescente Vermelho e de outros grupos não partidários.

9- Gaza será administrada por um governo temporário e transitório de tecnocratas palestinos, responsável pelos serviços do dia a dia. O comité será supervisionado por um novo organismo internacional estabelecido pelos EUA.

10- Será estabelecida uma zona económica, com taxas aduaneiras reduzidas e taxas de acesso a serem negociadas pelos países participantes.

11- Será criado um plano económico para reconstruir Gaza através de investimento e criação de emprego, congregando especialistas do Médio Oriente.

12- Ninguém será obrigado a sair da Faixa de Gaza, mas aqueles que optarem por sair poderão regressar. Os habitantes de Gaza serão incentivados a permanecer e terão a oportunidade de construir um futuro melhor.

13- Será estabelecido um processo de desradicalização, incluindo um diálogo interreligioso destinado a mudar mentalidades e narrativas em Israel e Gaza.

14- O Hamas não terá qualquer papel na governação da Faixa de Gaza, e será assumido o compromisso de destruir a infraestrutura militar e os túneis.

15- Uma garantia de segurança fará com que as fações dentro de Gaza cumpram as suas obrigações e que a Faixa deixe de constituir uma ameaça para Israel.

16- Israel não irá ocupar nem anexar Gaza, e as Forças de Defesa de Israel (IDF) irão transferir gradualmente o território que atualmente ocupam.

17- Caso o Hamas atrase ou rejeite o ponto anterior, o processo ocorrerá em áreas livres de terrorismo, que as Forças de Defesa de Israel irão gradualmente entregar às forças internacionais.

18- Os EUA e os parceiros árabes irão desenvolver uma força internacional de estabilização temporária para supervisionar a segurança na Faixa, assim como desenvolver e treinar uma força policial palestiniana.

19- Os EUA irão estabelecer um diálogo entre Israel e os palestinianos para se chegar a uma coexistência pacífica.

20- Israel concorda em não realizar ataques futuros no Qatar.

21- Uma vez que os pontos tenham sido cumpridos e a Autoridade Palestina reformada, poderão estar reunidas as condições para um caminho credível rumo à criação de um Estado palestiniano.

Trump recebe Netanyahu em Washington um depois de ter prometido “algo especial” nas negociações de paz
EUA
Israel
Gaza
Trump
plano de paz

