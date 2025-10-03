Hamas aceita libertar todos os reféns israelitas e diz estar pronto para negociar detalhes do plano de Trump

O grupo palestiniano Hamas disse estar pronto para libertar todos os reféns israelitas, tanto vivos como mortos, que se encontram na Faixa de Gaza, de acordo com o plano proposto pelo presidente norte-americano Donald Trump para colocar ponto final no conflito com a retirada das forças israelitas do enclave. “O movimento afirma sua prontidão para entrar imediatamente em negociações através de mediadores para discutir os detalhes deste acordo”, disse o Hamas numa declaração publicada na rede social Telegram, na qual diz concordar ainda em entregar a administração de Gaza a um órgão independente "tendo como base o consenso nacional palestiniano e o apoio árabe e islâmico"..Os 20 pontos do plano de Trump para Gaza.“Outras questões mencionadas na proposta do presidente Trump sobre o futuro da Faixa de Gaza e os direitos legítimos do povo palestiniano estão dependentes da posição nacional unificada e às leis e resoluções internacionais relevantes”, disse sublinhou o Hamas, acrescentando que tal será "abordado numa estrutura nacional palestiniana abrangente, na qual o Hamas participará e contribuirá de forma responsável".Abbas assume compromisso de realizar eleições um ano depois do fim da guerraO presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, comprometeu-se em declarações à agência de notícias Wafa em realizar eleições gerais um ano após o cessar-fogo com Israel.Abbas acrescentou que as autoridades palestinianas estão a elaborar uma constituição provisória, que será concluída no prazo de três meses, que servirá de base para a transição da autoridade no estado da Palestina.Este responsável assegurou ainda a sua “determinação em continuar os esforços para ampliar o reconhecimento internacional do Estado da Palestina e garantir a plena filiação às Nações Unidas”.“Nenhum partido, força política ou indivíduo pode concorrer a um cargo sem se comprometer com o programa político e as obrigações internacionais e legais da Organização para a Libertação da Palestina”, acrescentou Abbas..Trump dá ultimato ao Hamas: ou aceita plano de paz até domingo ou "enfrentará um inferno nunca visto".Três alegados membros do Hamas detidos na Alemanha por suspeita de planearem ataques a instalações israelitas