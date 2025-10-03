Trump dá ultimato ao Hamas: ou aceita plano de paz até domingo ou "enfrentará um inferno nunca visto"

O ex-presidente norte-americano Donald Trump lançou esta sexta-feira (3 de outubro) um ultimato ao Hamas: ou aceita até domingo, às 18h00 de Washington (23h00 em Lisboa) o seu plano de paz para Gaza, ou enfrentará, nas suas palavras, “todo o inferno, como nunca ninguém viu”.Numa publicação na sua rede sociai Truth Social, Trump exigiu a libertação imediata de todos os reféns, vivos e mortos, e sublinhou que “a violência e o derramamento de sangue têm de acabar”. O republicano garantiu ainda que “haverá paz no Médio Oriente, de uma forma ou de outra”.“LIBERTEM OS REFÉNS, TODOS ELES, INCLUINDO OS CORPOS DOS MORTOS, AGORA! Um acordo deve ser firmado com o Hamas até domingo à noite, às 18h (horário de Washington, DC). Todos os países assinaram! Se este acordo de ÚLTIMA OPRTUNIDADE não for firmado, um INFERNO como nunca visto antes se instalará contra o Hamas. HAVERÁ PAZ NO ORIENTE MÉDIO DE UMA FORMA OU DE OUTRA”, lê-se na publicação do presidente norte-americano.. O plano de 20 pontos apresentado pela administração Trump prevê cessar-fogo, troca de reféns e prisioneiros, e a criação de uma administração internacional temporária em Gaza. Exige também que o Hamas se desarme e entregue o controlo do território.O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já manifestou apoio à proposta durante a visita à Casa Branca no início da semana. Por outro lado, mediadores como o Qatar e outros aliados árabes têm pressionado a liderança do Hamas a aceitar o acordo, mas ainda não há resposta oficial e esta sexta-feira o movimento islâmico palestiniano pediu mais tempo para analisar a proposta.Agora, Trump afirma que este é o “último aviso” e que, caso seja rejeitado, as consequências serão imediatas..Ultimato. Trump dá "três ou quatro dias" ao Hamas para responder ao plano de paz para Gaza.Acordo de paz está nas mãos do Hamas após acordo entre Trump e Netanyahu