Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Três alegados membros do Hamas detidos na Alemanha por suspeita de planearem ataques a instalações israelitas
DR
Internacional

Três alegados membros do Hamas detidos na Alemanha por suspeita de planearem ataques a instalações israelitas

Tratam-se de dois cidadãos alemães e um nascido no Líbano, que vão ser presentes a um juiz.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

As autoridades alemãs detiveram esta quarta-feira, 1 de outubro, três alegados membros do grupo islamista palestiniano Hamas por suspeita de planearem ataques contra instituições israelitas ou judaicas na Alemanha.

Os suspeitos devem ser presentes a um juiz esta quinta-feira, onde o juiz irá decretar se continuarão detidos, refere a AP.

Segundo o Ministério Público Federal da Alemanha, desde o início do verão os três suspeitos estavam envolvidos num processo de aquisição de armas e munições que foram encontradas durante uma operação.

Dois dos suspeitos são cidadãos alemães, enquanto o terceiro nasceu no Líbano, de acordo com o Ministério Público Federal.

Refira-se que o Hamas realizou centenas de ataques contra civis israelitas ao longo dos anos, mas raramente operou fora de Israel ou dos territórios palestinianos.

Três alegados membros do Hamas detidos na Alemanha por suspeita de planearem ataques a instalações israelitas
Ultimato. Trump dá "três ou quatro dias" ao Hamas para responder ao plano de paz para Gaza
Três alegados membros do Hamas detidos na Alemanha por suspeita de planearem ataques a instalações israelitas
Abbas acusa Israel de manter “guerra de genocídio” e garante que o Hamas não terá lugar em Gaza
Israel
Hamas
Palestina
Alemanha

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt