Três alegados membros do Hamas detidos na Alemanha por suspeita de planearem ataques a instalações israelitas

As autoridades alemãs detiveram esta quarta-feira, 1 de outubro, três alegados membros do grupo islamista palestiniano Hamas por suspeita de planearem ataques contra instituições israelitas ou judaicas na Alemanha.Os suspeitos devem ser presentes a um juiz esta quinta-feira, onde o juiz irá decretar se continuarão detidos, refere a AP.Segundo o Ministério Público Federal da Alemanha, desde o início do verão os três suspeitos estavam envolvidos num processo de aquisição de armas e munições que foram encontradas durante uma operação.Dois dos suspeitos são cidadãos alemães, enquanto o terceiro nasceu no Líbano, de acordo com o Ministério Público Federal.Refira-se que o Hamas realizou centenas de ataques contra civis israelitas ao longo dos anos, mas raramente operou fora de Israel ou dos territórios palestinianos.