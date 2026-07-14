Trump afinal já não vai aplicar portagem de 20% aos navios no estreito de Ormuz

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta terça-feira (14 de julho) ter desistido do projeto de aplicar uma taxa de 20% aos navios que passam pelo estreito de Ormuz, substituindo essa ideia por acordos comerciais com os Estados do Golfo.O recuo de Trump surge 24 horas depois de ter anunciado a intenção de cobrar uma taxa de 20% sobre as mercadorias que atravessassem o estreito de Ormuz, alegando os custos associados à segurança da rota marítima."Os Estados Unidos serão agora conhecidos como os 'Guardiões do estreito de Ormuz', mas, em nome da justiça, receberão uma taxa equivalente a 20% do valor da carga", escreveu, na segunda-feira, Donald Trump na sua plataforma Truth Social, tendo anunciado na mesma ocasião a intenção de restabelecer o bloqueio aos portos iranianos.Mas esta terça-feira, também numa publicação na rede social Truth Social, de que é proprietário, Donald Trump afirmou ter "decidido" substituir essa "remuneração correspondente a 20% do valor das cargas" dos navios por "acordos de comércio e investimento que os diferentes Estados do Golfo celebrarão com os Estados Unidos".. A proposta surge depois de Trump ter mantido "conversações muito produtivas com líderes do Médio Oriente" e de ter previsto que esses investimentos serão "enormes" e "extraordinariamente benéficos", não só para os Estados Unidos, mas também para os países da região, que não identificou."Temos nos Estados Unidos o maior investimento em dólares da história, mas estes novos investimentos farão com que esse valor seja ainda maior e veremos fábricas, unidades industriais e equipamentos a chegarem aos Estados Unidos a níveis históricos, o que criará milhões de empregos norte-americanos bem remunerados", prometeu.Trump assegurou que os Estados Unidos “estão novamente a ganhar como nunca antes" e afirmou que "acabaram os dias em que o Irão assassinava centenas de milhares de pessoas, incluindo 52.000 manifestantes", citando um número sem qualquer confirmação e muito superior a outras estimativas conhecidas das vítimas mortais associadas aos protestos ocorridos no território iraniano entre os últimos dias de dezembro de 2025 e janeiro deste ano."O Irão nunca terá uma arma nuclear", reiterou, na mensagem publicada nas redes sociais, na qual elogiou o "impressionante poder militar" demonstrado pelos Estados Unidos nos últimos meses durante a guerra com Teerão, bem como o secretário da Defesa, Pete Hegseth, e os altos responsáveis militares."Graças a eles, e a todos os membros das Forças Armadas mais poderosas do mundo, o estreito de Ormuz está aberto a todo o tráfego marítimo, exceto ao Irão", acrescentou Trump, responsabilizando as autoridades de Teerão, que classificou de "mentirosas, violentas e perversas"."Vamos impor um bloqueio total, mas apenas aos navios que cheguem ou partam de portos iranianos, ou que transportem qualquer carga relacionada com o Irão", declarou ainda o Presidente norte-americano.Os Estados Unidos lançaram nos últimos dias uma nova vaga de ataques contra o Irão, com o objetivo de impedir Teerão de atacar navios no estreito de Ormuz.Teerão retaliou atacando os aliados regionais de Washington, cenário que coloca em causa o frágil cessar-fogo de 08 de abril e o memorando de entendimento firmado em junho passado..Trump anuncia portagem de 20% sobre todo o comércio do Estreito de Ormuz.Trump diz que os EUA vão tornar-se os "guardiões" do Estreito de Ormuz