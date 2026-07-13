Trump anuncia portagem de 20% sobre todo o comércio do Estreito de Ormuz

Toda a carga – petróleo, gás, fertilizantes, alimentos, maquinaria, o que for – que passe pelo Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, vai ter de pagar uma taxa de 20% ao governo dos Estados Unidos da América (EUA), uma portagem que servirá para pagar pelos serviços de segurança e proteção fornecidos, ameaçou o Presidente dos EUA, Donald Trump, esta segunda-feira (13 de julho). Em simultâneo, anunciou que o comércio no Estreito volta a ser bloqueado a partir de agora. Atravessar só mediante pagamento, será essa a ideia do governante.Como se costuma dizer, é mais gasolina na fogueira dos mercados, num dia em que o petróleo está a subir mais de 4%, tendo ultrapassado já os 80 dólares por barril (contrato futuro Brent). É um dos aumentos diários mais agudos desde que começou esta guerra entre os EUA e o Irão, a 28 de fevereiro.A meio da tarde (hora de Lisboa) desta segunda-feira, numa publicação na rede social Truth, que é propriedade do próprio Trump, o Chefe de Estado norte-americano fez saber que "o Estreito de Ormuz está aberto e continuará aberto, com ou sem o Irão", mas a partir de agora, "todos" os navios que atravessem a região terão de pagar uma portagem, segundo o novo plano de Trump.."A partir de agora, os Estados Unidos passarão a ser conhecidos como o Guardião do Estreito de Ormuz, mas, nessa qualidade e por uma questão de equidade, serão compensados através da cobrança de 20% sobre toda a carga transportada, de forma a cobrir todos os custos necessários para garantir a segurança e a proteção nesta região do mundo tão volátil. O processo e a sua implementação terão início de imediato", escreveu o Presidente da maior economia do mundo.O novo bloqueio, que permitirá implementar o esquema de portagem, terá início às 16h00 (hora da Costa Leste dos EUA) de terça‑feira, 14 de julho, informou o Comando Central militar dos Estados Unidos (CENTCOM), também na segunda‑feira.As forças armadas norte‑americanas dizem que "irão fazer cumprir o bloqueio a embarcações que se desloquem de ou para portos e zonas costeiras iranianas".Ou seja, vão barrar a passagem de navios em trânsito de e para o Irão; todos os outros navios podem passar, mas pagam o tal imposto (para já, de 20%).O valor em receita com o duplo dízimo ambicionado por Trump, se concretizado, será potencialmente elevado, tendo em conta que por Ormuz passa mais de 20%, quase 25%, do petróleo mundial e 20% do gás natural liquefeito, só pra se ter uma ordem de grandeza.Uma parte relevante deste petróleo e gás também procedia do Irão, que é dos maiores produtores mundiais das duas matérias primas.O Presidente norte-americano disse que, nesta fase, a ideia é "restabelecer o bloqueio iraniano, assim designado porque apenas impede os navios iranianos ou os seus clientes de entrar ou sair" e que "todos os outros países poderão utilizar o Estreito de forma justa e sem restrições". Umas horas antes, numa entrevista à Fox News na manhã desta segunda‑feira, Trump afirmou que os Estados Unidos "não podem ser obrigados a fazer isso de graça", isto é, gastar recursos militares para manter o Estreito de Ormuz seguro e aberto à utilização por outras nações "muito ricas" sem que estas paguem por isso.(atualizado 20h00).Trump diz que os EUA vão tornar-se os "guardiões" do Estreito de Ormuz.EUA concluem novos ataques e insistem que Teerão não controla estreito de Ormuz.110 mil milhões de euros em carga aguardam passagem por Ormuz.Estados Unidos asseguram que navios estão a circular no Estreito de Ormuz.Teerão insiste que tem controlo sobre Estreito de Ormuz nos próximos 30 dias de negociações\n