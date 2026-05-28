Três pessoas feridas em ataque com faca em estação de comboios suíça. Agressor foi detido
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Três pessoas feridas em ataque com faca em estação de comboios suíça. Agressor foi detido

De acordo com as autoridades, o atacante é um suíço de 31 anos. Desconhece-se, para já, as motivações do ataque.
Sofia Fonseca
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Um homem atacou três pessoas com uma faca numa estação de comboios da cidade de Winterthur, perto de Zurique, na Suíça, sendo posteriormente detido pelas autoridades.

O ataque ocorreu pouo depois das 6h30 locais (mais uma hora em Lisboa) e, de acordo com testemunhas citadas pelo jornal Blick, o homem saiu a correr do átrio da estação a gritar "Allahu Akbar", uma frase em árabe que significa Deus é grande.

De acordo com as autoridade, o atacante é um suíço de 31 anos. Desconhece-se, para já, as motivações do ataque.

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