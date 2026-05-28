Três pessoas feridas em ataque com faca em estação de comboios suíça. Agressor foi detido

Um homem atacou três pessoas com uma faca numa estação de comboios da cidade de Winterthur, perto de Zurique, na Suíça, sendo posteriormente detido pelas autoridades.O ataque ocorreu pouo depois das 6h30 locais (mais uma hora em Lisboa) e, de acordo com testemunhas citadas pelo jornal Blick, o homem saiu a correr do átrio da estação a gritar "Allahu Akbar", uma frase em árabe que significa Deus é grande.De acordo com as autoridade, o atacante é um suíço de 31 anos. Desconhece-se, para já, as motivações do ataque.