Tropas israelitas capturam o Castelo de Beaufort, no sul do Líbano. "Rompemos a barreira do medo", diz Netanyahu

As tropas israelitas tomaram o Castelo de Beaufort, com 900 anos de história, conseguindo assim uma posição estratégica no sul do Líbano."Quarenta e quatro anos após a batalha heroica de Beaufort e neste dia de evocação dos soldados tombados durante a primeira guerra do Líbano, combatentes das Forças de Defesa de Israel, liderados pela Brigada Golani, regressaram ao topo de Beaufort e hastearam novamente a bandeira de Israel e a bandeira da Brigada Golani", anunciou este domingo, 31 de maio, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz."Sob as ordens do Primeiro-Ministro Netanyahu e sob as minhas ordens, as Forças de Defesa de Israel (IDF) expandiram a manobra no Líbano, atravessaram o rio Litani e capturaram a cordilheira de Beaufort – um dos pontos estratégicos mais importantes para a defesa dos colonatos da Galileia e para a segurança das nossas forças. Hoje, foi levantado o véu de secretismo imposto à operação para impedir que a informação chegasse ao inimigo", acrescentou.. O governante considerou que este avanço representa uma "mensagem clara" para os inimigos. "Quem ameaçar os cidadãos israelitas perderá os seus ativos estratégicos um após o outro", especificou.Israel Kats garantiu que as forças armadas de Israel são fortes e estão determinadas em "esmagar o poder do Hezbollah" e "garantir a segurança dos residentes do Norte".Um soldado israelita morreu nesta operação..Mais tarde, o primeiro-ministro israelita considerou que a tomada de Beaufort é "um marco dramático e uma mudança drástica" na ofensiva. "Rompemos a barreira do medo. Estamos a tomar a iniciativa, estamos a operar em todas as frentes – na Síria, em Gaza, no Líbano; estabelecemos zonas de segurança para além das nossas fronteiras para proteger as nossas comunidades", disse Benjamin Netanyahu numa mensagem na rede social X."Há 44 anos, este lugar era um símbolo de uma batalha heróica travada pelos nossos combatentes, mas também um símbolo de profunda divisão entre nós", recordou o chefe do Governo de Israel. "Hoje, regressamos a Beaufort de forma diferente. Regressámos unidos, determinados e mais fortes do que nunca", acrescentou, garantindo que a segurança dos residentes do Norte será restabelecida, tal como estão a fazer no sul..Israel avança no Líbano onde trégua é só no papel